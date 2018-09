Jubileumi ünnepség Tardoskedden

Tardoskedd | Látványos felvonulást rendeztek az elmúlt hétvégén a huszadik Szent István Napok alkalmából az érsekújvári járásbeli Tardoskedden. Az augusztus 21-étől 27-éig tartó ünnepségsorozaton átadták a faludíjakat és a polgármesteri díjakat is.

A magyarországi Bonyhád és a székelyföldi Zetelaka húsz éve ápol testvértelepülési kapcsolatot Tardoskeddel, a barátság jelképeként most emlékfát ültettek Szent István szobránál és kiállítást is rendeztek. Ezzel párhuzamosan tiszteletbeli polgárrá avatták Filóné Ferencz Ibolyát, Bonyhád polgármesterét és Sebestyén Csabát, Zetelaka jegyzőjét, korábbi polgármesterét.

Múlt szombaton a helyi és a magyarországi hagyományőrző csoportok a Szent István királyt és feleségét Gizellát ábrázoló, közel öt méter magas bábuk mögött vonultak fel. A bábuk Székesfehérvárott készültek 2013-ban, Somogyi Győző, Kossuth-díjas grafikus és festőművész, valamint Grosschmid Erik, Blattner Géza-díjas bábtervező tervei alapján. A vasárnapi szentmisén közreműködött az ipolybalogi Szent Korona Kórus, és bemutatták a Szent Korona hitelesített másolatát. A jubileumi ünnepség emlékére elkészült a Szent Korona megvilágított változata is, amely a faluház melletti parkban látható. A jubileumi program szervezői minden korosztályt megszólítottak, a gyerekeknek számos szórakozási lehetőséget kínáltak, hagyományos ünnepi futóversenyt és főzőversenyt is rendeztek. Igényes kulturális programmal várták minden este a tardoskeddi lakosokat és a községbe érkező vendégeket. Nagy sikere volt a Piramis együttes, a Csík zenekar, valamint Varga Miklós koncertjének. Több újdonsággal is meglepték az idei rendezvénysorozat látogatóit. Tóth Marián polgármester elmondta, a község nevezetességeit ábrázoló díszüveg került a termálfürdő épületének ablakaira, és megszépült a reneszánsz stílusban épített kis vidéki kastély, amelyet a helyiek Juhász-kúriaként emlegetnek.

A jubileum alkalmából több százan látogattak el Tardoskeddre, a vendégek elmondták, jól érezték magukat a borutcában és a mesterségek utcájában, illetve a szabadtéri főzőversenyen. Családias hangulat uralkodott a hagyományőrzők idei seregszemléjén is.

Az Új Szó a rendezvény médiapartnere.