Jubiláltak a tűzoltók: 140 éves az önkéntes testület (VIDEÓ és KÉPEK)

A beszéd után Alföldi Katalin, az Önkéntes Tűzoltószervezet országos küldötte és Berényi József, Nagyszombat megye alelnöke fáradtak színpadra, hogy Czajlik Jenővel együtt átadják a helyi önkéntes tűzoltóknak szánt kitüntetést, a 140 éves jubileumi oklevelet. Majd Berényi József elmondta, hogy a tűzoltók segítségnyújtása kiemelten fontos.

– jegyezte meg.

Soóky Marián, Nagymegyer város polgármestere ünnepi beszédében hangsúlyozta a tűzoltók hősiességét.

„Számomra a tűzoltók embereket jelentenek, olyanokat, akik mentenek az életük árán is. A tűzoltó legbátrabb cselekedete az, amikor a tűzoltó hivatást választja. A tűzoltók azok, akik életüket nem sajnálva, másokért kockáztatva segítenek embertársaikon a bajban. A mai tűzoltók szerepe szinte megegyezik Szent Flórián bátorságával és tetteivel, hiszen ők is olyan helyekre rohannak be, ahonnan mindenki más fejvesztve menekülne”