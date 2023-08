„Ha Megyerre jövök, jó helyre jövök. Ha Megyerre jövök, haza jövök” (VIDEÓ és KÉPEK)

Természettudományos orientációja kapcsán jutott el Prágába, Budapestre, Genfbe, ahol mind-mind hosszabb időket töltött el. A mai napig levegőkémiával foglalkozik, ez pedig, elmondása szerint egy olyan tudomány, ahol ha valaki valamit felfedez, megállapít, vagy elér, akkor azt is bizonyítania kell, hogy ez máshol hogyan alakult. Ehhez nagyon erős nemzetközi együttműködésre van szükség. Mindazok, akik ezen a tudományos területen dolgoznak, ismerik egymást.

„A visszatérő szakmai kapcsolatok időnként barátsággá alakulnak, én így vagyok sok külföldi kollégámmal. A lokálpatriotizmusomat az is jelzi, hogy ezen kollégák közül, akik időnként távoli országokból vannak, többen ismerik és tudják a hátteremet, sőt, néhányan azt is, hogy a szülővárosom Velky Meder, de vannak, akik még magyarul is tudják ezt a nevet. Mindig is büszke voltam arra, hogy innen indultam és ezt, amikor lehetséges, akkor ki is fejezem”