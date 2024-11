Jóléti Központ a függetlenebb és teljesebb életért Vágsellyén

Az öt évvel ezelőtt alapított Optima Status eddig több sikeres, a hátrányos helyzetben lévők felzárkóztatására irányuló projektet valósított meg. 2019-től regisztrált szervezetként szociális szolgáltatásokat nyújtanak. Újabban azt tervezik, hogy egy úgynevezett Jóléti Központot (Centrum pohody) hoznak létre. Azokon szeretnének segíteni, akik eddig másokra szorultak. A projekt lényege a továbbképzési lehetőségek és munkahelyek közvetítése azoknak, akik önerőből nem boldogulnak a munkaerőpiacon. A támogatott foglalkoztatást kínáló ügynökségük az Optima Status jelenlegi székhelyén működik.

Marcell második otthona

A helyi és a térségbeli, válságos helyzetbe kerülő családokon kívül az egészségkárosodással élőknek is hasznos szociális tanácsokat nyújtanak. 2022-ben és 2023-ban az Európai Szociális Alap által támogatott, Lépésről lépésre program szintén a hátrányos helyzetben lévők felzárkóztatására irányult.

Renáta Zelezníková azon szakemberek egyike, akik nem ismernek lehetetlent. A nyílt napon is fogadta a segítségre, eligazításra szorulókat. Egy farkasdi fiatalember kálváriájával például még vasárnap kezdtek foglalkozni, amikor a mozgássérült, korábban már segítséget kérő édesanya fordult az Optima Status dolgozóihoz. A férfi nem boldogult egyedül sem a hivatali ügyintézéssel, sem az otthon kialakult helyzettel. Az eleinte zaklatott férfi végül a csecsemője gondozásához szükséges csomaggal, és gondosan kitöltött dokumentumokkal távozott.

A segítők megértik, ha egy család nem látja őket szívesen az otthonukban, mivel a legtöbben védik a magánéletüket, és szégyellik kilátástalan helyzetüket. A bizalmatlanság ebben az esetben érthető, csak megnehezíti a segítségnyújtást. Ha egy komoly probléma nem tűr halasztást, a vágsellyei központban a hétvégén is az ügyfelek rendelkezésére állnak.

Látogatásunk alatt egy nagymama érkezett apró, alig hatéves legénykével, akit eddig az édesapja nevelt. Most, hogy a férfi börtönbe került, az idős asszony törődik a kis Marcell-lel, és sokat jelent számukra az Optima Status bázisa, közel a városközponthoz, a postahivatal mögött.

Marcellt akkor ismertük meg, amikor a nyári táborunk szervezésekor hátrányos helyzetben lévő családok gyerekeinek kínáltuk kirándulási, tartalmas kikapcsolódási lehetőséget. Azóta állandó vendégünk az örökmozgó fiúcska, aki szívesen vesz részt a kézműves foglalkozásokon is

– tudtuk meg Renáta Zelezníkovától. Mária, a nagymama elmondta, nagyon kedvesek a központ dolgozói, forró teával, süteménnyel kínálják őket. Valahányszor úgy érzi, hogy fogytán már az ereje egy ilyen kis lurkó egész napos gondozásához, az önkéntesek foglalkoznak az unokával.

Partnereket, önkénteseket keresnek

A nyílt napon alkalom nyílt a további kapcsolatok építésére és új önkéntesek toborzására is. Továbbra is várják azon fiatalok jelentkezését, akik szívesen segítenék a munkájukat. Jelenleg is vannak olyan egészségkárosult segítőik, akik szívesen részt vesznek a gyűjtésekben, vagy a különféle díszek készítésében, amelyeket majd az ünnepi vásárban értékesítenek.

Az Optima Status dolgozói elmondták, november 14-én, 15-én és 16-án 15 és 17 óra között adományt gyűjtenek a Jednota bevásárlóközpontnál. Ezeken a napokon délelőttönként Tornócon, Farkasdon és Királyfán is támogathatják a lakosok a munkájukat, hiszen ebben a térségben is gyakran segítenek térítésmentesen a lakosoknak.

A következő érkezőktől tájékoztatást kapunk a vágsellyei, hallásukban akadályozottak helyzetéről. A helyi egyesület vezetője a hallásában akadályozott Alžbeta Šimová, akit a fia és egyben a jeltolmácsa Patrik kísért el a találkozóra, hogy a jövőbeni együttműködésről tárgyaljanak. Patriktól megtudtuk, hogy a vágsellyei és a térségbeli hallásukban akadályozottak legnagyobb gondja, hogy nem tudnak érvényesülni a munkapiacon, mert nagyon kevés az álláslehetőség. Varrónőként, takarítóként, vagy segédmunkásként tudnának csak elhelyezkedni. Renáta Zelezníková arról tájékoztatta őket, hogy az Optima Status továbbképzési lehetőségeket és állásajánlatokat szeretne közvetíteni számukra, de ehhez fel kell mérniük az igényeiket és az elvárásaikat.

Šimová asszony már korábban segített nekünk, elkísért egy intézeti ellátásban lévő ügyfelünkhöz, aki hallásában akadályozottként nagyon elszigetelten érezte magát. Kliensünk megörült a látogatónak, akivel hosszasan elbeszélgetett

– tudtuk meg Renátától. A hallásukban akadályozottak vágsellyei egyesülete rendkívül aktív, 55 tagjuk van. Sportversenyek, vidám találkozók alkalmával Dunaszerdahely, Komárom, Nagyszombat és Pozsony környékéről is érkeznek érdeklődők, elsősorban olyan helyekről, ahol nem működnek klubok, vagy nem olyan aktivitásokat kínálnak a tagoknak, amit elvárnának.

Gyűjtés és új tervek

Az Optima Status szívesen alkalmazna a központjában mozgásukban, hallásukban akadályozottakat, ám ehhez át kellene építeni a helyiségeket. Amennyiben hallásában akadályozott személyt vennének fel, ehhez speciális műszaki berendezésekre lenne szükségük, amelyek segítségével kommunikálhatna az érkező ügyfelekkel. A postahivataltól bérelt helyiség otthonos, tágas, és nincs gond a parkolással sem.

A szervezetnek jelenleg 15 mozgásában akadályozott, vagy más módon sérült ügyfele van. Az új projekt keretében, amelyhez mielőbb szeretnék felmérni az igényeket, egyfajta szociális központot létesítenének, amelyet Jóléti Központnak neveznének el. Ahhoz, hogy ezeket a terveket megvalósítsák, szükségük van a lakosok adományaira. Eddigi szolgáltatásaik közé tartozik a válsághelyzetben lévő családok gyerektagjaival való foglalkozás. Szükség esetén elkísérik az iskolába, és felkészítik a tanulót a tanórákra, igény szerint fejlesztik a képességeit. Ezen kívül szabadidős programokat kínálnak számukra. A hátrányos helyzetűek továbbképzése és foglalkoztatása a kiemelt céljaik közé tartozik, igyekeznek ügyfeleiket felzárkóztatni és tanácsokkal ellátni.