Minden ember képes arra, hogy értéket teremtsen

A találkozóra elfogadták a meghívást azoknak a vállalatoknak, szervezeteknek a vezetői, akik foglalkoztatnak csökkentett munkaképességű, vagy más módon egészségkárosult személyeket. Ezek egyike volt a rendezvényt szervező Optima Status társulás, amelynek elnöke Renáta Zelezníková, aki idén alapította meg a támogatott munkahelyek ügynökségét. Jelen voltak továbbá a munkaügyi minisztérium és a munkahivatal szakemberei, az egészségkárosultakat foglalkoztató Tesco Stores SR üzelthálózat, a védett műhelyt működtető Vágsellyei Városi Rendőrség és a vágsellyei régió önkormányzati képviselői. Bemutatkozott egy volt tűzoltó is, aki ma a neje segítségével munkaruhákat varr, ők védett műhelyt, szociális vállalatot létesítettek.

Akadálymentes szavazóhelyiségek

Zuzana Stavrovská, az Egészségi Fogyatékkal Élő Személyek Hivatalának főbiztosa elmondta, 2015-ben választották meg elsőként a főbiztosi posztra, a hivatal március 1-jén kezdte meg munkáját a fővárosban, a Récsei utca akadálymentesített épületében, ahol az ügyfeleiket fogadják. Jelenleg 12 munkatárssal dolgoznak. Az egészségkárosult lakosok bármilyen panasszal, javaslattal felkereshetik a hivatalt, legyen az ügyintézéskor, vagy iskolában, intézetben, esetleg üdülés során elszenvedett sérelem, megkülönböztetés, amikor a betegséggel élők úgy érezték, bármilyen módon megsérették a jogaikat. Az egészségkárosultak emberi jogainak esetleges megsértését felülvizsgálják a hivatal munkatársai a szociális és a pszichiátriai intézetekben, iskolákban, de ellátogattak olyan börtönökbe is, ahol egészségügyi gondokkal küzdők tartózkodnak, legyenek azok testi, vagy értelmi, illetve érzékszervi fogyatékkal élők. „Felszólítjuk az önkormányzatokat, ahogy az előző választások során is tettük, hogy a szavazást olyan épületekben, helyiségekben bonyolítsák le, amelyek akadálymentesek. Foglalkozunk a parkolási politikával, és a helyi adók és illetékek esetében a fogyatékkal élőknek járó kedvezmények nyújtásával is. Nem tabutéma az egészségkárosultak bántalmazása sem, megelőző jellegű és ismeretterjesztő előadásokat tartunk az érintetteknek, a munkaerő piacon való elhelyezkedési lehetőségekről, a védett műhelyekről és az asszisztensek igényléséről” – sorolta Zuzana Stavrovská.

Védett műhely kamerákkal

Kezdetben hat, jelenleg már nyolc csökkent munkaképességű alkalmazott dolgozik a Vágsellyei Városi Rendőrség védett műhelyében, és Miroslav Martinček rendőrparancsnok-helyettes messzemenően elégedett a munkájukkal és az Érsekújvári Munka- Szociális- és Családügyi Hivatallal való szoros és hatékony együttműködéssel. A hivatal 2005-től nyújt támogatást a védett műhely üzemeltetésére. „Olyan egészségkárosult számára megfelelő ez a feladat, aki ülőmunkát keres, ám a 80 kamera megfigyelése folyamatos éberséget, készenlétet igényel. Két személyt osztunk be 12 órás nappali és éjszakai váltásban, de hamarosan további 30 kamerával bővül a rendszer. A látottakat figyelni, értékelni kell és megfelelő módon reagálni a történésekre” – hangsúlyozta Miroslav Martinček. Olyan sajnálatos esetről is beszámolt, amikor nagyon elégedettek voltak az alkalmazottal, ám az orvosa nem javasolta, hogy a továbbiakban a rendőrségen dolgozzon. „A 2005-től nálunk dolgozó személyek számára rendkívül fontos a munkavégzés, nagyon sokat változtak attól, hogy napi rendszerességgel munkába járnak, új kollégákra, barátokra tettek szert. Teljesen más minőségű életet élnek. Nálunk a rendőrségen mindenkit egyenrangú félként kezelünk, ők is a csapatot erősítik. Rendkívüli módon segíti őket a munkavégzés, teljes értékű emberekké váltak” – tudtuk meg a rendőrparancsnok helyettestől. A szerdai fórum vendége volt Viera Záhorcová, akinek 23 éves tapasztalata van Pozsonyban és annak környékén az értelmi fogyatékkal élők foglalkoztatásával kapcsolatban. Nagy sikere van a Radnička kávézónak, ahol 15 év alatt 55 lelkes alkalmazottnak nyújtottak lehetőséget arra, hogy érvényesüljenek. Viera Záhorcová – akinek egyik védence a vágsellyei találkozón roppanós ostyákat sütött a közönségnek -- elmondta továbbá, hogy könyvtárakban, gyorséttermekben és iskolai étkezdékben is találtak kisegítőként munkahelyet a fogyatékkal élők. Az autizmussal élő Mátyásnak egy ügyvédi irodában találtak munkát. A fiatalember elképesztően rendszerető, ezért az iratok rendszerezése, archiválása nem okoz gondot számára, kiváló logisztikai képességei vannak és csupán annyit vár el, hogy saját irodája legyen, ahol lehetőleg nem fordul elő sok ember. „Megfelelő munkahely keresésekor két dologra van szükség: megtudnunk, miben jó az álláskereső és miben különleges, ezt követően ki kell alakítani az ehhez szükséges munkafeltételeket” – hangsúlyozta a tapasztalt szakember, aki elismeréssel szólt a vágsellyei, Renáta Zelezníková alapította álláskereső ügynökségről.

Intézetből munkahelyre?

A Galántai járásban lévő Kövecsesen (Šoporňa) található szociális szolgáltatások intézetének lakóival is felvették a kapcsolatot a szociális munkások. Ez a település csak néhány kilométerre van Vágsellyétől. Olyan személyekkel is dolgoztak, akikről senki sem hitte volna, hogy egyszer alkalmazottakká válhatnak. Richard Nikolas Frederiks egy 21 éves fiatalember, nagyon kedvesen bemutatta termékeiket és kínálta a fórum résztvevőit kuglóffal, pogácsával. Lapunk megkeresésére elmondta, nagyon jólesik neki, hogy hasznos elfoglaltsága van, és hogy egyenértékűnek tekintik. A fórumon több alkalommal elhangzott: a munka valóban nemesíti az embert, ám az egészségkárosultak esetében ez hatványozottan érvényes. Ismereteket szereznek, kapcsolatokat létesítenek az élet iskolájában. Már a munkahelyre utazás, az új ismeretségek szerzése egyfajta terápiának tekinthető. A szakemberek utaltak továbbá arra, hogy a munkanélküli személy, akkor is, ha nincs egészségi panasza, röpke 3 hónap alatt berendezkedik egyfajta otthoni, pizsamás életmódra, alig jár ki az emberek közé, nincs időbeosztása, egy idő után már azt sem tudja, milyen nap következik. Fél év elteltével a helyzet rosszabbodik. Az Optima Status társulás a régióban élők számára létesítette a Lépésről lépésre programot. Renáta Zelezníková elmondta, saját felelősségére alapította a Pignus céget, kültéri és beltéri takarítási munkákat vállalnak az ügyfelei, akik a társadalom peremére szorultak. Élményekkel telve térnek haza egy-egy munkanap után, úgy érzik fontosak és értékesek. Sajnálatos módon éppen a Covid19 megjelenése után két hónappal alapította a céget, és attól tartott, nem lesz hosszú életű. Ennek ellenére ma is léteznek, működnek és számos sikert tudnak maguk mögött. Renata Zelezníková a történet kapcsán egy lényeges gondolatot osztott meg a jelenlévőkkel: Minden ember képes értéket teremteni. Nagy sikere volt a találkozón annak a kisfilmnek, amelyben a 23 éves Horváth Patrikot mutatták be a Lépésről lépésre projekt résztvevőjeként, aki a Tesco bevásárlóközpont vágsellyei bevásárlóközpontjában kapott munkát. Előbb a tejtermékek részlegén, majd a ruha részlegen, de mindenütt elégedettek voltak vele. Kiváló munkaerőnek bizonyult, új kapcsolatokat teremtett, a nem mindennapi megmérettetésre Andrea Kováčová, a vágsellyei Szociális Szolgáltatások Intézetének avatott szakembere készítette fel. Kikeresték a munkahelyre vezető útvonalat, beszélgetett vele a rá váró felelősségről. A fórum résztvevői a panelbeszélgetéseket követően is maradtak a vágsellyei idősek otthonának a nagytermében, hogy elbeszélgessenek azokkal, akik sikeresen elhelyezkedtek és új életük új értelmet nyert.