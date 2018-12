Jelentősen nő a szemétdíj Királyhelmecen

Királyhelmecen utoljára 2012-ben emelkedtek az adók, akkor az ingatlanadó a korábbihoz képest 2–7 százalékkal lett magasabb. A helyieknek 2008-ban és 2009-ben egyáltalán nem kellett ingatladót fizetniük, ugyanis az akkori önkormányzatban zajló viták miatt a vonatkozó általános érvényű rendeletek jóváhagyására két egymást követő évben sem került sor. A városban 2009-ben már időben elkészültek és hatályba is léptek az új helyi érvényű rendeletek, és az ingatlanadó 2010-ben a 2007-ben kirótt összeg 20 százalékával lett magasabb. Balogh Csaba, a városi hivatal vezetője lapunknak elmondta, a többi adót – a szemétdíjon kívül – jövőre sem emelik, azok összege 2019-ben is változatlan marad. A szemételhordásért járó illeték növelését több tényző indokolta. Királyhelmecen az egyes városrészekből hetente többször szállítják el a szemetet, mint korábban, ami pluszköltségeket ró a városra. A másik ok, hogy január 1-jén hatályba lép a 329/2018 számú törvény, valamint a 330/2018 számú kormányhatározat, mely a hulladéklerakás díját az osztályozottság mértéke alapján határozza meg. Kevesebb mint 10 százalékos osztályozottság után 17 euróba kerül egy tonna szemét tárolása, a hulladék 40–50 százalékos osztályozottsága után 7 eurót kell fizetni. Királyhelmecen évente kb. 2000 tonna háztartási szemét keletkezik, és a szelektálás aránya rendkívül alacsony. Ilyen hulladékmennyiség mellett a városnak szintén jelentős pluszköltséggel kell számolnia.

További probléma, hogy a kirótt illetéket sokan nem fizetik, ezért folyamatosan nőnek a településnek kintlévőségei. A rendelkezésre álló adatok szerint december közepén a magánszemélyek a kirótt díj 81,5, a jogi személyek pedig csupán a 76,9 százalékát fizették ki. A régebbi szemétdíj-tartozásoknak 2018-ban eddig mindössze a 60 százalékát sikerült idén behajtaniuk. A változtatás értelmében a magánszemélyeknek a korábbi 18,25 euró helyett 23,98 eurót kell fizetniük évente a szemét elszállításáért, a jogi személyek pedig az eddigi évi 0,01 euró literenkénti összeg helyett 0,014 eurót fizenek.