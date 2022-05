Indulhat a próbaüzem a naszvadi-ímelyi tisztítóállomáson

Az új ülepítőtartályok építésének eredetileg már április végén be kellett volna fejeződniük. „A koronavírus miatt viszont ez kicsit csúszott. A kivitelező cég nem tudott mindig úgymond kellő erővel dolgozni. Voltak beszállítási hiányosságok is“ – tájékoztatta lapunkat Molnár Zoltán (Szövetség) polgármester. Hozzátette, a késés szerencsére nem jelent különösebb gondot a kommunális szolgáltatások szempontjából. A fejlesztés lényege két – egy nagyobb és egy kisebb – ülepítőtartály megépítése volt, amelyet összekötöttek a már meglevővel. Eddig 120 köbméter volt az állomás napi kapacitása, viszont a beruházásnak köszönhetően ez az érték nagyjából 180-ra emelkedik majd. Az arányok természetesen függnek a szennyvíz paramétereitől is, mindenesetre 30 és 50% közötti növekedéssel lehet számolni. A fejlesztés 180 ezer eurós összköltségét Naszvad és Ímely közösen állták, ugyanis a tisztítóállomás mindkét települést kiszolgálja.

A Komáromi járás legkisebb, s az ország legfiatalabb városa számára is kihívást jelent – ahogyan sok más szlovákiai településnek, elég csak a közeli Gútára utalni – a csatornahálózat bővítése és teljes kiépítése annak rendkívül magas költségei miatt. A hálózat jelenlegi hossza csak mintegy nyolc kilométer, míg egészében véve további 28 kilométernyi szakaszt kéne létrehozni. Úgy tűnik, most komoly esély van arra, hogy ez tényleg megvalósuljon. „Tavaly szeptemberben tárgyaltunk a Nyugat-szlovákiai Vízművek (ZsVS). Sikerült elérnünk, hogy átvették az egész csatornahálózatot és a tisztítóállomást. E vagyonunkat átvittük a vízművekbe, és most ők pályázták meg a támogatást“ – fejtette ki Molnár, aki azért is bizakodó, mert nemrég kiderült, a város szennyvízgazdálkodásának teljes rendbetételére nemrég 20 millió eurós támogatást szerzett uniós források felhasználásával a ZsVS. Jelenleg folyamatban van a közbeszerzés kiértékelése, három cég jelentkezett a munkálatok elvégzésére.