Letették az új gútai szennyvíztisztító alapkövét – a közeli iskola tiltakozott a beruházás ellen

Mérföldkőnek számít a tegnapi esemény, hiszen Gúta több évtizede vár az új szennyvíztisztító megépítésére, valamint a már meglevő kisebb üzem bővítésére. Az iskola diákjainak és alkalmazottainak tiltakozása azonban máshogyan is emlékezetessé tette a tegnapi délelőttöt. Füttyszóval és hangzavarral fogadták a vízművek telepére érkezőket. Klein Ottokár (független), Érsekújvár polgármestere és a ZsVS igazgatótanácsának elnöke, valamint Horváth Árpád (Szövetség), Gúta polgármestere szólt a demostrálókhoz, igyekeztek rámutatni az üzem pozitív hatásaira, a környezetszennyezés megszüntetésére. A tiltakozókat azonban láthatóan nem győzték meg az érveik.

Két építési szakasz

Az alapkövet végül a tiltakozás ellenére is felavatták. Klein Ottokár kiemelte, hogy ha a szennyvíztisztító működni fog, azzal megszűnik a környezetszennyezés, hiszen a gútai szennyvíz most gyakorlatilag tisztítatlanul ömlik a Vágba. Elfogadhatatlannak nevezte, hogy ez az állapot évtizedek óta fennáll. Emlékeztetett a projekt részleteire is. A teljes tisztítórendszer építését több szakaszra bontották szét, értelemszerűen most az első megvalósítására kerül sor, amely összesen 2 228 974 euróba kerül ÁFA nélkül. A cél egy mechanikus tisztítást végző állomás megépítése, amely végül 13 750 ekvivalens kapacitással bír majd, és 18 hónap alatt kell megépülnie. A zsolnai székhelyű TuCon kivitelező vállalat tegnap vette át az építkezési területet, várhatóan napokon belül elkezdik a munkát. Hogy a most megépülő üzem működhessen, egyebek mellett szükség van a telephelytől nem messze található fő szivattyúállomás felújítására is, amely két nyomócsővezeték segítségével juttatná el a szennyvizet a tisztítóegységig. Ez külön projektnek minősül, a ZsVS párhuzamosan azonban ennek megvalósítására is készül. A teljesen befejezett szennyvíztisztító üzem összköltsége várhatóan több mint 10 millió 500 ezer euróba fog kerülni. A fejlesztés teljes költségét a ZsVS finanszírozza.

„Nagyon szeretném, ha ez a mai momentum nem csak arról szólt, hogy megmutattuk a világnak: van alapkő“ – nyilatkozta a médiának Horváth Árpád. Hozzátette, megérti az iskola félelmeit is, valóban közel van hozzájuk a tiszítóüzem – de csak minimális kellemetlen szagra lehet számítani az év öt-hat napján, s az üzem korszerű, zárt rendszerben fog működni. Emlékeztetett, pár éven belül bővítik a kanalizációs rendszert is, ami most még a város egyharmadát sem fedi le. Hozzáfűzte, a környéken több száz, magasra növő fát fog kiültetni az önkormányzat, amelyet jövő tavaszig tudnak elvégezni. Az iskola részéről elhangzott egyéb bírálatokra is reagált, így például felidézte, hogy a Vág mellé tervezett szennyvíztisztító túl drága lett volna.

A diákok tiltakoztak

A Magyar Tannyelvű Magán Szakközépiskola, ill. Iparművészeti Magániskola már évek óta tilatkozik a beruházás helyszíne ellen. Az évek óta hangoztatott legfontosabb érvük szerint ők nem a szennyvíztisztító léte ellen vannak, az építkezés helyszíne ám egyszerűen túl közel van az iskolához.

„Fontosnak tartjuk, hogy megépüljön a víztisztító, csak nem ezen a helyen, ahol gátolja a tanítást“ – mondta lapunknak az első megszólított diák, akihez azonnal csatlakozott a társa: „Nyáron, amikor fülledt meleg lesz, akkor itt rohadtul fülledt levegő van, s nem nyithatjuk ki az ablakot? Nem mehetünk ki az udvarra tanulni? Bent az épületben kellen megfőni szó szerint?“ A két fiú mellett álló lányok is azonnal bekapcsolódtak, egyikük azt mondta: „Szép szóval nem tudtuk megbeszélni. Ha [iskolaként] ott lettünk volna az [építkezési engedélyeztetésre vonatkozó] tárgyaláson, akkor valószínűleg humánusabb módon is meg lehetett volna oldani”.

A demonstrációt jóváhagyták az iskola mindkét részének diákparlamentjei. „Reméltük, hogy enélkül megoldhatjuk, de nem hallgattak meg, ezáltal pedig ehhez kellet folyamodni“ – mondta lapunknak Hrdlica Nicol, az iparművészeti iskola diákparlamentjének vezetője, majd csatlakozott hozzá Sebeček Erik, aki a magán szakközépiskolában visel hasonló tisztséget. Hajtman Béla igazgató érdeklődésünkre elmondta, azok a diákok, akik nem kívántak részt venni a tüntetésen, az iskolaépületben maradtak.

„Nagyon sajnáljuk, hogy letették az alapkövet. Le vagy döbbenve, hogy minket iskolaként – akik a szomszéd parcella tulajdonosai vagyunk, s 223 méterre van ettől a létesítménytől – meg sem kérdeztek. A sajtóból tudtuk meg azt is, hogy lesz ma ez az esemény“ – mondta lapunknak Szokol Dezső, az iskola alapítója. Úgy gondolta, minden 16 éven fölüli diákjuknak joga volt részt venni a tüntetésen, ám számolnak azzal, hogy a 18. életévüket nem betöltött résztvevők miatt számonkérik majd őket.

„Azon a véleményen vagyunk, hogy nem használtunk még ki minden lépést. Főleg olyan szerveket tudunk megkeresni, akik kompetenciájába tartozik az, hogy felülvizsgálják, minden törvényesen zajlott-e le. Több mint valószínű, hogy a főügyészséghez fogunk fordulni“ – nyilatkozta lapunknak Gőgh Anikó, az iskolát képviselő ügyvéd. Arra a kérdésre, hogy a következő lépésükre mikor kerülhet majd sor, azt válaszolta, „minél hamarabb“.