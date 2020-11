Célkeresztben a szennyvíztisztító Gútán

Az építkezési engedélyt november 13-án adták ki, 15 nap elteltével lesz jogerős. Ez most a legfontosabb feltétele annak, hogy végre elkezdődjön a több évtizede várt szennyvíztisztító megépítése. A ZsVS ezzel párhuzamosan a város csatornahálózatát is kiépíti. Jelenleg csupán a város harmadában van kiépített csatornahálózat, amely elsősorban a központ környékén található középületeket, társasházakat érinti – összesen hozzávetőlegesen 2800 főt.

A tervek szerint 2021 februárjában kérvényeznék a csatornahálózat kialakítására vonatkozó építési engedélyt, amit várakozásaik szerint júniusban kaphatnak meg. Korábban úgy becsülték, hogy a projekt teljes egészében 2035-re fejeződhet be, a jelek szerint 10 évvel is lerövidülhet a kivitelezés időszaka.

A vállalatnak egyébként is sietnie kell a munkálatok megkezdésével. A környezetvédelmi szakhatóság döntésének értelmében 2021. január 31-e után többszörösére növekedne a ZsVS-re kivetett büntetés, amiért a szennyvíz lényegében tisztítatlanul ömlik a Vágba. Hogy ez ne történjen meg, el kell kezdeni az építkezést.

Beszámoló

A gútai képviselő-testület legutóbbi ülésén Štefan Štefek, a ZsVS befektetési igazgatója ismertette a tisztítóüzem építésének aktuális helyzetét. Úgy fogalmazott, a mostani projekt szempontjából jó, hogy a Vág mellé 2009-ben tervezett szennyvíztisztító nem épült meg, ugyanis a talajadottságok és a telekrendezési folyamat miatt az nem volt kivitelezhető. Többször utalt rá, hogy a környezetvédelem szempontjából tarthatatlan, hogy egy 10 ezer lakosú város szennyvize még mindig tisztítatlanul ömlik a Vágba.

Saját elhatározásukból és az illetékes állami szervek nyomására is szeretnék az építési engedély kiadása után mielőbb elkezdeni az építkezést a társaságuk már meglevő gútai telephelye körül, amelyet első körben 7000 ekvivalens lakosra alakítanának ki. Amíg nem valósul meg a 13 750 ekvivalensre tervezett összkapacitás és a kanalizáció, addig az érintett ingatlanoktól egyenesen a tisztítóállomásra fogják szállítani a szennyvizet. A finanszírozással kapcsolatban még sok a bizonytalan tényező, Štefek többször említette, hogy minden lehetséges módon pályázni fognak a beruházásra, kezdetnek pedig saját forrásból mintegy egymillió eurót szeretnének elkülöníteni erre a célra. A fő szivattyúállomás átépítése és a mechanikus tisztítás kialakítása 3 millió 540 ezer euróba fog kerülni, míg a biológiai tisztítás első szakaszának létrehozása 5 milliós költséget jelent. A második szakasz későbbre tervezett megépítésére 2 millió 700 ezer eurós összegre lesz szükség, a csatornahálózat rendbetétele pedig 8 millió 160 ezer eurót kóstál. A projekt összköltsége általános forgalmi adó nélkül 19 millió 400 ezer euró. Štefan Štefek több alkalommal is bizakodva emlegette, hogy mindez 2025-re megvalósítható. Ezzel kapcsolatban Horváth Árpád (MKP) polgármester lapunk megkeresésére óvatosan nyilatkozott – mint mondta, ő nagyon elégedett lenne, ha két év múlva elkészülne a tisztítóüzem első szakasza, majd megkezdődne a próbaüzem, valamint reméli, hogy az építési engedélyt senki sem fogja megtámadni, s az jogerőre emelkedhet 15 nap után. Egyúttal a napokban személyesen is felkeresi a ZsVS vezérigazgatóját, tudni szeretné, hogy a társaság 2021-es költségvetéséből pontosan mekkora összeget tudnak elkülöníteni a gútai projektre.

A ZsVS már meglevő telephelye - itt építenék ki az új üzemet - Vataščin Péter felvétele

Számonkérések

A testületi ülésen az igazgatói bemutatót követően több képviselő is számonkérő módon tett fel kérdéseket. Gyakorlatilag mindegyik hozzászóló láthatóan felháborítónak találta, hogy Gútán még mindig nem oldották meg a szennyvíztisztítását. Lengyel István (független) többek között arról beszélt, a tervekben nem hagyhatják benne a 2035-ös céldátumot. Štefek abban bízik, hogy 2025-re közös erővel meg tudják építeni az egész létesítményt. Kárpáty Ernő (Progresszív Szlovákia) képviselő megjegyzéseire az igazgató azt is elmondta, még nincs elfogadva a 2021-es évre szóló befektetési tervük, de mindenképpen számolni fognak benne a gútai beruházással, nyilvánvalóan ezen belül különítenék el a jelzett egymillió eurót.