Időutazás a vonaton nyugatról keletre

„Bevallom, a RegioJetet szólítottam meg először, azt akartuk, hogy ők folytassák a felújított szakaszon az utasok szállítását, de olyan ajánlattal álltak elő, mely árban megegyezett a Szlovák Vasúttársaságéval (ZSSK), ám semmi újat nem garantáltak. A szállítást régi, klimatizáció nélküli vagonokkal akarták megoldaniˮ – jelentette ki Andrej Doležal közlekedési miniszter. A ZSSK állításai szerint a szerelvények áthelyezését nem a hasukra ütve, hanem pontos adatok szerint, az utasok igényeit, valamint az egyes vonalakon közlekedő szerelvények kihasználtságát figyelembe véve helyezték át a nyugati szakaszokra. „Míg például a Poprád– Palocsa (Plaveč) vonalon az elmúlt év során 900 ezer utast szállítottunk, addig a RegioJet statisztikai adatai szerint a Pozsony–Komárom vonalon megközelítőleg 4 millió utas voltˮ – közölte Tomáš Kováč, a ZSSK szóvivője.

Ideiglenes megoldás

Kováč azt is elmondta, hogy a december elején áthelyezett vonatok helyett a Hangya (Mravec) vonatokkal szállítják az utasokat, ezekben van klíma, alacsonypadlósak és akadálymentes a mosdó. A szóvivő megerősítette azt a beruházást is, melynek köszönhetően éveken belül a keleti országrészben is vadonatúj vonatokat helyezhetnek forgalomba.

„Az elektromos, alacsonypadlós, szintén klimatizált utasterű vonatok terveink szerint akár a 160 km/h-s sebességet is képesek elérni. Egyszerre minimálisan háromszáz utas szállítására képesek, figyelemmel követik az utasok számát, modern információs rendszerrel vannak felszerelve, és természetesen wifihálózat is van bennük. Ezeket a szerelvényeket terveink szerint már 2023-ban forgalomba helyezhetjükˮ – közölte a ZSSK szóvivője. Ezek az elektromos, úgynevezett kompakt vonatok elsősorban a Kassa–Héthárs (Lipany)–Palocsa, Kassa–Tőketerebes, Kassa–Szepsi, valamint a Kassa–Alsómihályi (Michaľany)–Tiszacsernyő vonalon közlekednének. A legkihasználtabb vonalakon a ZSSK új és modernizált személyvonatok és szerelvények beindítását tervezi.

„A 17 vadonatúj és 35 modernizált, maximálisan 160km/h-s sebességgel közlekedő szerelvény szintén klimatizált lesz. A felszereltségükhöz természetesen hozzátartoznak a vákuumos wc-k, a kerékpártartók, az állandó wifihálózat, az audiovizuális információs rendszer,a kamerarendszer, a 230V-os és USBs hálózatrendszer is. Ezeket a szerelvényeket elsősorban a Poprád– Kassa, Héthárs–Eperjes– Kassa és a Kassa–Homonna vonalakon fogjuk működtetniˮ – mondta Kováč.

A keleti országrészben továbbra is sok régi vonat közlekedik. - Németi Róbert felvétele

Megszokták a semmit

A keleti országrészben, köztük a Tiszacsernyő–Kassa vonalon továbbra is nagyrészt régi vagy részben felújított vonatok közlekednek. Az általunk megkérdezett utasok mintegy 80 százaléka felháborítónak tartja a ZSSK hozzáállását.

„Mindenki megérdemelné, hogy 21. századi körülmények között utazhasson, függetlenül attól, hogy az ország melyik szegletében lakik. Engem elszomorít, hogy ismét megkülönböztetik a keletieket a nyugatiaktól, és újra éket vernek az ország két pontja közé, újra azt az üzenetet sugallják, hogy az itt élők kevesebbet érnek a többieknélˮ – mondta az Új Szónak Dégner Lilla színművész. Áthelyeztek két olyan emeletes vonatot is, melyek ugyan a legmodernebbnek, de kimondottan kényelmetlennek számítottak. „Úgy tűnik, hogy Szlovákia Kassánál véget ér. Ezt rég tudjuk, sokszor tapasztaltuk már az évek soránˮ – mondta az egyik olvasónk. „Az ember azt várná, hogy lassan azok a zöld »pantografok« is eltűnnek, melyek a hetvenes évek óta zötykölődnek Kassa és Tiszacsernyő között, és végre mi is új, tiszta és modern szerelvényeket kapunk. Úgy néz ki, hogy visszafelé fejlődünkˮ – jegyezte meg egy bélyi olvasónk.

„Az emeletes vonatok az utazás szempontjából katasztrofálisak voltak. Az üléseket nem lehetett beállítani, és nagyon kemények voltak. Az emeleten olyan alacsony volt a plafon, hogy többször is bevertem a fejem. De legalább volt bennük klíma, bár aludni vagy pihenni nem igazán lehetett bennük, annyira kényelmetlenek voltakˮ – mondta egy tiszacsernyői lakos.

- Németi Róbert felvétele

Nagy segítség

A drasztikusnak tűnő változások ellenére a vonalakon közlekedő jegyellenőrök és mozdonyvezetők szerint nem olyan vészes a helyzet.

„Az igaz, hogy a modern szerelvények nagyjából negyven százalékát áthelyezték nyugatra, és a két legmodernebb emeletes vonatot is elvitték, de azért nem olyan rossz a helyzet. A modernizált szerelvények mintegy 60%-a itt maradt, persze továbbra is használjuk a hetvenes évek elején bevezetett, a keleti országrész egyik tipikus szerelvényét, a zöld pantografokat is. Ezek már nagyon rossz állapotban vannak, az ajtók nem szigetelnek, viszont az üléseik a modernekkel ellentétben nagyon kényelmesek. Ettől függetlenül mindenki jobban örül az újabb kocsiknak, hisz nekünk, jegyellenőröknek is sokkal könnyebb a dolgunk. Az új, modern vagonokban már elektronikus jelzőtáblák vannak, több mindent tudunk egy helyről irányítani. Nem utolsó sorban az utasok sem panaszkodnak a forró nyári vagy a hideg téli napokon, mint a zöld pantografokban, amelyekben kész katasztrófa az utazás, hiszen azokban nemhogy klíma, de még ventilátor sincsˮ – mondta egy neve elhallgatását kérő jegyellenőr.

Végezetül azt is fontos megemlíteni, hogy a kelet-szlovákiai vasútvonalakon közlekedő személyvonatok 55%-át a 2000-es évek után gyártották vagy modernizálták, 30%-uk pedig további modernizáción esett át 2010 után. Az idén meghirdetett projekt keretében a ZSSK ígérete szerint már 2021 januárjában megérkezhetnek az első modern szerelvények. A tervezett projekteknek köszönhetően 5 darab elektromos vonat és egy multifunkciós mozdony, 35 darab BDT típusú modernizált személyvonat, 17 darab teljesen új személyvonat és további kilenc elektromos kompakt szerelvény gördülhet a keleti országrész sínjeire. Az első beruházás jövő év elején, az utolsó 2023 szeptemberében valósulhat meg.