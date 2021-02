Identitástudat a görbe tükörben

Hanesz Zoltán, a szervezet alelnöke szerint több oknál fogva is bátran kijelenthető, hogy a 2021-es szlovákiai népszámlálás rendkívülinek ígérkezik. Először lesz teljes mértékben elektronikus az adatgyűjtés és ráadásul ezt egy világjárvány sújtotta időszakban kell lebonyolítani február 15. és március 31. között. Az adatlapon a január 1-én érvényes információkat kell feltüntetni. A kiskorúak adatai a szüleik töltik ki külön űrlapon. „Első látásra úgy tűnik, hogy mivel most az emberek az otthonaikba szorultak, a helyzet diktálta kényszer miatt, azok is elkezdték használni a világhálót, akik eddig ezt nem tartották fontosnak. Nem szabad viszont arról sem elfeledkezni, hogy az állampolgárok bizalma az intézményekben a járvány ideje alatt erősen megingott, mert nagyobb bajuk is van annál, mint hogy holmi statisztikai űrlapokat töltögessenek ki. Nem beszélve arról, hogy nem elhanyagolható azok száma sem, akik nem mozognak otthonosan az elektronikus kommunikációban. Pontosan ezek azok a szempontok, amelyeket figyelembe vett a kormány és január elején úgy döntött, hogy a népszámlálási asszisztensek segítségével végzett adatgyűjtést meghosszabbítja egészen 2021 október végéig. Ez a halasztás a kassai magyarok szemszögéből nézve is jó döntésnek tekinthető, hiszen így több idő marad az idősebb korosztály megszólítására“ – közölte lapunkkal a KMF elnöke.

Két nemzetiséget is jelölhetnek

Ahogy arról már korábban is beszámoltun, az idei népszámlálás újdonsága, hogy két nemzetiség bejelölése is lehetséges, ez az opció ugyanakkor a többi V4-es országban már a 10 évvel ezelőtti népszámláláson is elérhető volt. A KMF meglátása szerint a kettős nemzetiség kijelölése szembe megy a nemzeti kizárólagosság elvével és sokak szerint ez az asszimilációt gerjeszti. „Ebben a témában már több szakmai és kevésbé szakmai érv is elhangzott a felvidéki sajtóban, ezeket most nem célom áttekinteni. Sajnos egyelőre az is tisztázatlan, hogy milyen módon történik majd a két nemzetiség számainak statisztikai interpretációja és milyen társadalmi következményei lesznek ennek az új statisztikai adatnak. A kérdés körüli bizonytalanságot tetézi néhány magamutogató politikus kezdeményezése, akik elérték, hogy az utolsó pillanatban a parlamentben is újra napirendre kerüljön az, hogy a két nemzetiség helyett mégis inkább csak egyet lehessen feltüntetni. Ma már nem az számít, hogy helyesebb-e egy vagy két nemzetiséget kitölteni a statisztikai űrlapon, hanem az, hogy egy évekkel ezelőtt elfogadott törvényt kutyafuttában, az utolsó pillanatban akarnak módosítani. Miközben különféle szervezetek, intézmények már felkészültek az érvényes törvény szerinti adatgyűjtésre, gyakorlatilag minden nemzetiség tiltakozik a gyors változtatás ellen“ – tette hozzá Hanesz Zoltán.

Egyházi támogatás

A szervezet meglátása szerint az egyházak számára is rendkívül fontos a népszámlálás eredménye, mert az egyes felekezetek támogatását a 2020. január 1-től érvényben levő törvény ehhez köti. A törvény szerint, ha egy adott egyház híveinek száma a 10 évvel ezelőttihez viszonyítva több, mint 10%-al változik (csökken vagy emelkedik), akkor az állami támogatás a százalékban kifejezett változás egyharmadával módosul. „Az utolsó hetekben a református egyház www.reformata.sk oldalán jelentek meg alapvető információk a népszámlálásról, amely felhívja a figyelmet az adatlap három legfontosabb kérdésére: a nemzetiségre, az anyanyelvre és a vallási hovatartozásra. A Kassai Magyarok Fóruma (KMF) a 2021-es népszámlálás kapcsán olyan figyelemfelkeltő rövid videók elkészítése mellett döntött, melyek valószínűleg egy kicsit felkavarják az állóvizet a kettős nemzetiség kérdéskörében. Igaz ugyan, hogy ezek a népszámlálás apropójából készültek, de nem csak a népszámlálásról szólnak, hanem görbetükröt tartanak elénk. Szándékaink szerint februártól ezeket az apró videó szösszeneteket fokozatosan megjelentetjük a www.facebook.com/kassaimagyarok közzösségi oldalunkon, melyre egyébként a lakosok videó-reakcióit is várjuk. Az utóbbiakat a cassovia2021@gmail.com email címre küldhetik el nekünk“ – zárta Hanesz Zoltán.