Ideiglenesen a negyedi telep veszi át a hulladékot Komáromtól

Az izsai szeméttelepet működtető cég okozta szemételszállítási gondok miatt Knirs Imre arról kérdezte Keszegh Béla polgármestert, hogy korábban kik tárgyaltak a vállalattal, valamint hogy jelenleg milyen megoldást talált a városvezetés a helyzetre. A vállalat a hét elején műszaki hibára hivatkozva nem vette át Komárom hulladékát, az önkormányzat azonban ezt nem fogadta el magyarázatnak, s jogi lépések megtételét helyezte kilátásba. A városi közbeszédben felmerült az is, hogy a cég így „bünteti? Komáromot, mivel a legutóbbi testületi ülésen a képviselők nem szavazták meg a szeméttelep megvételét. Keszegh Béla elmondta, a negyedi szeméttelep üzemeltetőjével sikerült megegyezniük, de eközben tárgyaltak a Reko Recycling képviselőivel is, akik június 29-étől elvileg mégis elszállítják a komáromi hulladék felét. Keszegh ismét utalt arra, hogy a hulladékszállítás és -gazdálkodás kapcsán a jövőben elkerülhetetlen a kiadások növelése.

Andruskó Imre képviselő arra volt kíváncsi, igaz-e az a hír, miszerint Denisa Kováčová, a városi hivatal vezetője távozik a hivatalból? Kováčová megerősítette az értesülést, július végén magánéleti okok miatt távozik. A Denisa Kováčová által jegyzett, határozatok teljesítéséről szóló anyagból szinte pozitív hírként derült ki, hogy néhány tervezett fejlesztést mégis megvalósíthat idén Komárom. Többek között folytatódik az Örsújfalun található focipálya fejlesztése, illetve az Erzsébet-szigetre tervezett sportközpont ügye is előremozdulhat. A városi cégek és intézmények igazgatói ismertették a tavalyi gazdasági eredményeiket, ezzel kapcsolatban nem merültek fel nagyobb gondok. Az interpellációknál, illetve ennél a napirendi pontnál is felmerült, hogy a Calor távhőkezelő vállalat átvehetné az Eötvös alapiskola és a mellette lévő uszoda, illetve az új stadion fűtését is. Balogh Béla ügyvezető igazgató ezzel kapcsolatban két tanulmányt fog elkészíteni.

Az önkormányzat a kormány döntéséhez igazodva végrehajtói amnesztiát hirdetett, amelynek azonban komolyabb költségvetési következményei lesznek. A törölt behajtások 175 ezer eurónyi összegét Komárom fizetheti majd ki. Egyúttal kiírásra került a Comorra Servis közvállalat igazgatói posztjának pályázata is. A városi céget jelenleg Bohumír Kóňa vezeti megbízott igazgatóként, miután elődje, Nagy Tamás május végén befejezte a többéves működését.

A pályázat leadásának határideje július 31.