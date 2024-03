Holnap délben országszerte kétperces szirénaszót hallhatunk

A civil védelem feladata, hogy a településeken lévő szirénákat karbantartsa és működésüket ellenőrizze. Néma üzemmódban ezt minden második héten megteszik, azonban egyszer egy évben hanggal is ellenőrzik, hogy a telepített eszközök megfelelően működnek-e.

"Kétperces szirénaszóra számíthatnak a lakosok 2024. március 8-án pénteken 12.00-kor, amit országos szinten rendeltek el a belügyminisztériumból, a polgári védelem rendeletében. A szirénákat egyébként is havonta, minden második pénteken csendes próbával ellenőrizzük, de hogy a lakosságot ne riogassuk ezzel, hanggal csak évente egyszer próbáljuk ki"

- magyarázta el Keszegh Kamil, a nagyemegyeri polgári védelem vezetője. A Nagymegyeren összesen 3 sziréna található, kettő a városban, míg Izsap városrészen egy. Mindhárom eszközt egyszerre indítja majd el Keszegh Kamil az előre meghatározott időpontban.

"Egy szirénaszónak többféle melódiája van. Több rövidebb és hosszabb hangjelzést tud adni, többfajta időpontban. 1-2, illetve 3 percesek is, és nem mindegy, hogy hogyan szólnak. Ezek a modernebb szirénák egy női hangon be is mondják, hogy pontosan miért szólnak"