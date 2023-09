Hídról szőtt üzenet – Fuyu Yeh textilművész, hídőr Párkányban

Kacsintásra várva – ezzel a címmel nyitották meg szeptember 20- án, a Barta Gyula Galériában a tajvani textilművész, Fuyu Yeh kiállítását. Az 59. hídőr ötletes, gondolatébresztő alkotásokat színezett és szőtt meg párkányi vendégeskedése idején. Kódolt üzeneteket hozott létre, ezeket megértve pedig valóban össze is kacsinthatunk a művésszel. A tárlat két kiemelkedő darabja, a hídra feszített fonálból készült gobelin és a légies, leheletfinom, színezett sátor az érzésekről, hangulatokról, találkozásokról, emberekről mesél. Vagy, ahogy Fuyu Yeh fogalmazott, adott pillanatot tükröző tájkép született.

Gobelinbe szőtt élmények

„Május végén 500 méter hosszú fonalat húztam a hídra, ami pont olyan hosszú volt, mint a híd. Mindig, amikor találkoztam valakivel, elvágtam a fonalat, megváltoztattam a színét és csomót kötöttem, hogy emlékezzek, akárcsak az ókorban. Aztán a fonalat szövéshez használtam. A szövés mozgása hasonló ahhoz a tapasztalathoz, amikor ezekben a napokban oda - vissza sétáltam a hídon. Aznap valami váratlan dolog történt velem. A hídon olyan erős volt a szél, hogy több darabra szakította a fonalat. Úgy döntöttem, hogy összegyűjtöm az összes fonalat és szövéskor szürke szálakkal jelöltem őket, hogy a nap szele szerepelhessen vázlatomban. Csomókat a fonalra is kötöttem, hogy a széllel elvágott pontokat jelöljem és láthatóvá tettem őket a kárpit hátoldalán“ – mesélt a munkafolyamatról Fuyu Yeh. Az alkotó szerint az elkészült műben sorról sorra olvashatjuk le azokat az embereket, akikkel ő a hídon találkozott, mégpedig a színek és a csomók változásán keresztül. A gyapjú színei Fuyu kézzel festette, miután megfigyelte az itteni tájat. A szövés maga tehát művészi aktussá is vált, amely a fényt, az árnyékot, a hídon történt találkozásokat, a sétát integrálja tájképpé. A légies sátor – amely tulajdonképpen nagyon finom szövésű szúnyoghálóból készült, és amit Fuyu és édesanyja használtak otthon, Tajvanon –, pedig a textilművész saját nézőpontját és a szemlélődés helyét keretezi, ezúttal a párkányi Duna-parton. Mindkét kiemelt alkotás, miként a kiállítás többi darabja is a konceptualitás jegyeit hordozza. Fogalmi, gondolati síkon kommunikál a nézővel, túlmutat a pusztán esztétikai látványon, az elsődleges hatáson. Himmler György, a Párkány és Vidéke Polgári Társulás vezetője és a nemzetközi hídőr-projekt házigazdája szerint nem csak az egyéni látásmódot és az inspiráló alkotásokat köszönhetjük Fuyu Yeh- nek, hanem a viselkedés kultúráját is. Tehát, hogy miként kéne egymásra figyelnünk, egymással bánnunk az egyre inkább eldurvuló, felszínes, agresszív világban.

Ezt a pozitív üzenetet erősítette meg a szentendrei citeraművész, Dömény Krisztián is, aki elektronikus citerán játszott a megnyitón, remek muzsikával gazdagítva a tárlat nyújtotta élményt. A kiállítás szeptember 29-ig látogatható a Barta Gyula Galériában.