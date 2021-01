Hétvégén tesztelik a Komáromi járás óvodapedagógusait

A csoportos vizsgálatokat követően, ahogyan az lehetséges lesz, az iskolák elindításához szükséges teszteléseket is elvégeznék, amire eddig mintegy 8200 fő jelezte igényét a Komáromi járásban – tájékoztattak az illetékesek a komáromi városházán.

Az óvodapedagógusok vizsgálatára a komáromi Matica-házban fog sor kerülni. Keszegh Béla komáromi polgármester elmondta, Gútáról, Ógyalláról és a környező településekről is sorra futnak be a jelentkezések, s mivel nincsenek túl sokan, mindannyian Komáromban eshetnek át a beavatkozáson. Ha az iskolákat fogják tesztelni, arra már a sportcsarnokon belül, három mintavételi ponton fog sor kerülni. Ekkor azonban már annyi emberről lesz szó, amit Komárom egymaga nem tud fogadni – járásszerte 8000, városon belül mintegy 2000 diák, szülő vagy törvényes képviselő, pedagógus és iskolai alkalmazotttal számolnak. A járás legnagyobb városában már megtették a szükséges előkészületeket.

Denisa Masárová, a Komáromi Regionális Közegészsgügyi Hivatal igazgatója elmondta, a járásban továbbra is 100 fölötti a napi esetszám, s ez várhatóan még így is marad legalább két hétig. Erre a tendenciára nagy hatással volt a lakosok ünnepek alatti mozgása, valamint a különféle családi vagy céges összejövetelk megtartása is. Figyelmeztetett, a szabad mozgásra való kivételek nem azért vannak, hogy bárki visszaéljen azokkal.

Miroslav Jaška, a komáromi kórház igazgatója összefoglalta az intézménnyel kapcsolatos közelmúltbeli történéseket. Elmondta, január 11-étől működő oltópontjukon napi 300 ember beoltására lesz kapacitásuk. Egyelőre egy hétre elengendő vakcina áll rendelkezésükre, a polgárokat pedig a hónap végéig 8:00 és 15:00 között fogadják, amely februártól valószínűleg változni fog.

Viola Miklós, a megyei egészségügyi bizottság elnöke többek között elmondta, az orvosok már könnyedén igényelhetnek gyorsteszteket, nem kell azokat maguknak beszerezni. Ehhez Nyitra megyében Ľubomír Ševčík megyei orvoshoz kell benyújtaniuk egy kérvényt, majd minden rendelő 100 tesztet kaphat. A mennyiség később növekedhet, most még az igények felmérése zajlik. Az információk szerint a tényleges rendelés előtt egyre több orvosi rendelőben először antigéntesztes szűrésnek vetik alá a pácienseket. Denisa Masárová szerint több esetben már bevett módszer, hogy aztán jelentik is a RÚVZ felé a pozitív eseteket.

Banai Tóth Pál járási elöljáró beszámolója szerint ami a tesztek beszerzését, tárolását és szétosztását illeti, azt eddig a Járási Hivatal gond nélkül ellátta.