Hétfőtől enyhítenek a kórházi szigorításokon Érsekújvárban

Érsekújvár | Május 24-től ismét engedélyezik a betegek látogatását az Érsekújvári Oktató Kórházban és Rendelőintézetben, többek közt erről is határozott legutóbbi ülésén az egészségügyi központ válságstábja.

Ján Baček, az egészségügyi központ szóvivője ezzel kapcsolatban arról tájékoztatott, hogy a látogatóknak fel kell mutatniuk a koronavírus-oltással kapcsolatos igazolást, vagy a negatív teszteredményt. A betegek látogatását naponta 15 és 17 óra között teszik lehetővé, de legfeljebb két személy érkezhet egy fekvőbeteghez, és negyedórát tarthat a látogatás. A páciensekhez érkezőktől tizennégy napnál régebbi, mindkét oltást igazoló tanúsítványt kérnek, de felmutathatják az első oltásról szóló igazolást is, amely legalább négyhetes. Azok is beléphetnek a kórházi osztályokra, akik száznyolcvan napnál régebben küzdötték le a koronavírus-fertőzést. Elfogadják a látogatóktól a negatív PCR-teszt-eredményt is, amely 3 napnál nem régebbi, vagy a negatív antigénteszt-eredményt, amely egy napnál nem régebbi.



Az egészségügyi központ koronavírus-osztályán továbbra is tilos a látogatás, mint ahogy az egyes és kettes számú belgyógyászati klinikán is. Kivételt a főorvos, vagy a szolgálatban lévő orvos adhat a hozzátartozóknak különleges esetekben. Jövő hétfőtől megnyitják a kórház főbejáratát, és a központba érkezőktől már nem kérik a negatív antigénteszt-eredményt, megszüntetik a kórházba érkezők osztályozását.

A kórház oltóközpontját átköltöztetik a pediátriai klinikára. Az ideggyógyászati rendelőt a földszintről átköltöztetik az ideggyógyászati klinikára, és ismét megnyitják az ortopédiai központot.