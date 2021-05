Hétfőn újra kinyitnak a csallóközi fürdők

A kormány szerdán elfogadta a járások Covid-automata szerinti új besorolását, ennek értelmében a Dunaszerdahelyi járásban is enyhülhetnek a korlátozások. Például már a z éttermek, kávézók beltereiben is helyet foglalhatnak a vendégek, ami igazán jó hír a szolgáltatóknak. Az elmúlt napok hideg, csapadékos időjárása ugyanis nem volt vendégcsalogató.

Az enyhítésnek köszönhetően a fürdők és akvaparkok is megnyitnak. A járványügyi intézkedések ugyan korábban is lehetővé tették, hogy bő fél éves zárva tartás után elinduljon a strandszezon, de a szigorúan korlátozták a jelenlévők számát. A dunaszerdahelyi Thermalparkban például tíz vendéget engedhettek volna be a tíz medencébe. Ezért a héten csak a szaunavilág nyitott ki, a strandszezon elindításának dátumát az enyhébb besoroláshoz kötötték. Hétfőtől újra lehet lubickolni a strandon. „Ha nem változott a szabályozás, akkor hétfőtől ötszáz embert fogadhatunk. Számos medence megnyit, a gyerekmedencén kívül az összes működni fog” – közölte Somogyi Gábor, a Thermalpark igazgatója hozzátéve, hogy új munkatársakat is keresnek majd a fürdőbe.



Hétfőn a nagymegyeri Thermal Corvinus is kinyit, egyelőre 7 medencében pancsolhatnak a vendégek és a vízi attrakciókat is élvezhetik. A vízminőség vizsgálat eredményének megérkezése után folyamatosan a többi medencét is megnyitják. Križan Tibor igazgatótól megtudtuk, hogy a szabályok értelmében hétfőtől hétszáz vendéget fogadhatnak, ez a a medencék befogadóképességének 30 százaléka. A további medencék megnyitásával azonban fokozatosan ez a szám is nő majd. Az egyelőre kérdés, hogy a belépéskor kérnek-e majd negatív antigéntesztet a látogatóktól, erről a Dunaszerdahelyi Regionális Közegészségügyi Hivatal dönt. Nagymegyeren nem változik a belépőjegyek ára, az első héten azonban kedvezményes jegyekkel várják a vendégeket, féláron kínálják az egész napos belépőket, ezzel is megköszönve a látogatóknak a felelősségteljes viselkedést, és azt, hogy kitartanak a fürdő mellett.