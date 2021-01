Helytörténeti adatbázist készített a Bibliotheca Hungarica

A közelmúltig zárva tartottak a könyvtárak, és most is csak negatív teszttel fogadhatnak látogatókat. A somorjai kutatókönyvtárban azonban számos projekt kezdődött el a lezárás hónapjai alatt. Ezek egyike a szlovákiai magyar községi és városi lapok helytörténeti cikkeit feldolgozó adatbázis. Roncz Melinda a Bibliotheca Hungarica igazgatója lapunknak elmondta, hogy a korábbi évek gyakorlatával ellentétben nem különálló bibliográfiát hoztak létre, hanem az új adatbázis a könyvtári katalógus része lett, így azokat a polcokon megtalálható kiadványok adataival egyszerre böngészhetik az érdeklődők.

„A most elkészített adatbázis egy nagyobb terv része, az első szakaszban a csallóközi és a mátyusföldi községi lapok helytörténeti cikkeit dolgoztuk fel. Ezt minden évben követi majd egy-egy újabb adag feldolgozása. A projektnek köszönhetően egyszerűbben kereshető információ az egyes községekről, nem csak könyveket vagy tanulmányokat talál az adott helységekről az érdeklődő, hanem a helytörténeti cikkek adatait is” - nyilatkozta Roncz Melinda.

Az első szakaszban az 1990 után megjelent lapok cikkeit dolgozták fel a Kisebbségi Kulturális Alap támogatásából. A támogatás év közben csökkent a lelkesedés azonban nem. Huszonhét csallóközi és tizenhárom mátyusföldi lap cikkeit tanulmányozták át a könyvtár munkatársai. „Az elején még nem volt elképzelésünk arról, hogy egy-egy folyóiratban mennyi helytörténeti jellegű cikk van, így számunkra is meglepő, hogy végül kilencezer írást sikerült feldolgozni.

Sokszor nem gondolunk bele, hogy egy-egy történés az adott pillanatban még csak aznapi hírnek számít, tíz év múlva viszont helytörténeti jelentőségű cikk lesz. A helytörténettel foglalkozók számára minden fontos lehet, amit feldolgoztunk” - folytatta a könyvtár igazgatója.

A ´90-es évek elején jelentek meg az első községi lapok, amelyekben szépen nyomon követhető a rendszerváltással érkező közigazgatási változás is. Az évek során ugyan több újság megszűnt, a 2010-es évek elején azonban láthatóan nőtt a kiadási kedv és új kiadványokkal jelentkeztek az önkormányzatok. A projekt keretében leltárazták a kiadványokat, pótolták a munka során felfedezett hiányosságokat, adatlapot soroltak a községi lapokhoz, ezekhez csatolták az adott újságban megtalálható cikkek adatait. A tárgyszavak alapján kikereshető, hogy hol, és mikor jelent meg a publikáció. A könyvkatalógus olvasói felülete is megújult, ennek köszönhetően könnyebb eligazodni az otthonról is elérhető adatbázisban, de a könyvtár munkatársai is szívesen segítenek.

A helytörténeti cikkadatbázis kidolgozása mellett egyéb projektekre is jutott idő a könyvtárban, frissítették, illetve bővítették a meglévő bibliográfiákat, leltározták a hagyatéki gyűjteményeket.