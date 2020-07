Harminc esőkertet alakítanak ki Kassa megyében az önkéntesek

A munkába mintegy 300 önkéntes, beleértve a helyi roma közösségekben működő központok tagjai is bekapcsolódnak.

Kassa/Kistoronya | A munkába mintegy 300 önkéntes, beleértve a helyi roma közösségekben működő központok tagjai is bekapcsolódnak.

Kassa megye szóban forgó projektje valójában már tavaly beindult, Kassán a Kukučín utcai Műszaki Szakközépiskolában, a Watson utcai Kereskedelmi Akadémián és a Bárcai Állatorvosi Szakközépiskolában már szeptember és október folyamán megkezdték az esőkertek építését. Az esőkertek építése valójában egy alacsony költségvetésből megvalósuló, de kimondottan hatékony vízelnyelő intézkedés. Az esőkert gátolja a talaj kiszáradását, elnyeli a felszínen folyó, szennyezett csapadékot, a víz pedig tisztán jut vissza a talajba. A mesterségesen kialakított biológiai rendszer valójában a természet funkcióit másolja, és a szakemberek szerint éppen ezért hasznosabb, mint egy hagyományos park.

„A környezet megújulását elősegítő projekt keretében olyan feladatokra összpontosítunk, melyek felfogják a csapadékot, bebiztosítják a talajvizet és elősegítik a víz körforgását. A folyamattal a vízzel való gazdálkodás módszerén szeretnénk javítani és megelőzni azokat a természeti jelenségeket, melyek egy heves esőzés során pillanatok alatt nagy gondokat okozhatnak. Az esőkertek nemcsak esztétikailag teszik szebbé a környezetet, hanem csökkentik a felgyülemlett por és a légkörben található allergének mennyiségét. Az esőkertek jelenléte főleg a forró nyári napokon érezhető leginkább, egy adott területen akár két Celsius-fokkal képesek csökkenteni a légkör hőmérsékletétˮ – tolmácsolta lapunknak Rastislav Trnka megyeelnök szavait Anna Terezková megyei szóvivő.

A főként önkéntesek által végzett munka a megyei önkormányzathoz tartozó Regionális Fejlesztési Ügynökség és a szintén megyei fennhatóságú Önkéntes Központ irányítása alatt zajlik. Az első közbenjárásával összesen nyolc esőkertet hoznak létre 16 ezer euróból, a második segítségével pedig 22-t, megközelítőleg 20 ezer euróból.

„Az esőkertekben tavakat is kialakítunk, melyek az esővíz felfogásán kívül a madaraknak, a rovaroknak és más állatoknak ivóvizet biztosítanak. A gyerekek számára könnyen megközelíthető helyeken biztonsági okokból inkább az esőkerteket részesítjük előnyben. Az év második felében azonban főként új tavakat építünkˮ

– közölte Miroslava Langerová, az Önkéntes Központ vezetője. Kiderült, a munkába a roma önkéntesek is bekapcsolódnak, egy roma tábor keretében idén augusztusban két tavat építenek a Tokaji borvidékhez tartozó Kistoronyán. Az egyiknél egy kihasználatlan forrás vizét is felhasználják, a másik pedig fürdésre is alkalmas lesz.