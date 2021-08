Hamarosan ismét használhatják a termálvizet

A bellegszencsei termálfürdő számára komoly veszteséget jelentett, amikor a sajtóban megjelentek azok az információk, hogy a gyógyvízben radioaktív anyagokat mutattak ki az elemzések során. Miközben az is kiderült, hogy minden termálvizet érint a természetes radioaktivitás. Ján Budaj (OĽaNO) környezetvédelmi miniszter elmondása szerint azok, akik gyakran járnak röntgen-vizsgálatra, vagy olyan betegségben szenvednek, ami radiológiai vizsgálatokkal jár, már nem biztos, hogy radioaktív tartalmú vízben akarnak fürdeni. Ezért átfogóbb tájékoztatást kell nyújtani a fürdővendégeknek a termálvíz pontos összetételéről.

„Ami a víz felhasználását illeti, a radioaktivitás rizikója mindenütt fennáll. Javasolni fogom az egészségügyi tárcának, hogy megfelelő módon szabályozzák a víz használatát. Bellegszencsén legfeljebb húsz percet tölthetnek a fürdőzők a termálvízzel töltött medencékben.” A termálvizet üvegházak fűtésére is használják. A környezetvédelmi minisztérium ki akarja vizsgálni, hogy az Érsekújvári Járási Hivatal miért nem engedélyezi az üvegházak termálvízzel való kifűtését. „A geotermikus energia ilyen fajta felhasználását támogatná a minisztériumunk. Komolyabb problémának tartom a hatvankét fokos, sós termálvíz kiengedését a Liska patakba” – tette hozzá Ján Budaj.

Megoldásként egy gyűjtőpatak létesítését javasolta. A geotermikus energiát lakások fűtésére is felhasználhatnák, az ilyen jellegű projekteket támogatja a környezetvédelmi tárca. Ján Budaj felajánlotta, hogy a furatból a környezetvédelmi minisztérium szakértői is végezhetnek összetettebb vízelemzést, amennyiben erre igényt tart a fürdő vezetése.

Roman Ivan, Bellegszencse polgármestere a termálfürdő vezetése nevében köszönetet mondott a környezetvédelmi miniszternek, hogy érdemben foglalkoztak a problémával, és törekedtek a megoldáskeresésre. „Jelenleg csak azokat a medencéket használjuk, amelyeket nem töltünk fel termálvízzel. Tíz százalékra csökkent a fürdő látogatottsága, már rég nem vagyunk nyereségesek. Többen is lemondták a korábbi foglalásukat, mert nem fürödhetnek a termálvízben. Másokat az tartott vissza, hogy olvasták a víz radioaktív szennyezettségével kapcsolatos híreket. A környezetvédelmi tárca ellenőrző bizottsága a korábbi munkatalálkozón is megfogalmazta, hogy lényeges szempontnak tartja a termálvíz kiengedésének kérdését, hogy az törvényes módon történjen. Arra a kérdésre, hogy mikor tölthetjük meg ismét termálvízzel a medencéket, még nem tudok egyértelmű választ adni” – hangsúlyozta Roman Ivan polgármester. A pozsonyi sajtótájékoztatón elhangzott, más fürdőknek is problémát okoz a felhasznált termálvíz kiengedése. Július derekán tiltakozó megmozdulás volt a termálfürdő kapujánál, ahol elhangzott, hogy ezer sebből vérzik a Termál Mikrórégióba tömörülő községek többsége. Kisvállalkozók, vendégek, önkormányzati képviselők és a fürdő alkalmazottai tiltakoztak amiatt, hogy a hatóságok a vizsgálat idejére elzárták a termálvizet és ellehetetlenítették őket.

A Holt-tenger vizéhez hasonló bellegszencsei „csodaforrás” a mozgásszervi panaszokkal élők vagy kellemetlen bőrbetegségben szenvedők tüneteinek enyhítésére is szolgált évek óta.