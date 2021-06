Hamarosan indulhat az újszerű szlováknyelv-oktatás

A múlt héten Nagymegyeren zárult le az a hatéves projekt, amely keretében a kommunikációra helyezték a hangsúlyt a nyelvoktatás során. Három magyar tanítási nyelvű alapiskolában tesztelték az alternatív szlováknyelv-oktatást, Somorján, Nagymegyeren és Bátorkeszin. Soóky Marián, a nagymegyeri Bartók Béla Alapiskola igazgatója rámutatott, hogy állandó fejtőrést okozott, hogy hogyan lehetne jobban, hatékonyabban oktatni a szlovákot a diákoknak.

„A módszer a kommunikációra épült, nem a magolásra.. Az öt év alatt számtalan módszertani lap készült, havonta kaptunk feladatokat, háromhavonta workshopok voltak, a szakemberek értékelték a feladatok teljesítését. Nem kevés plusz munka volt“ - nyilatkozta az igazgató.

Azt, hogy megérte a befektetett energia, Szőköl István, a komáromi pedagógiai és módszertani központ vezetője, a projekt koordinátora, és Gajdács Mónika az oktatási minisztérium nemzetiségi osztályának vezetője is megerősítette.

A módszertan koncepcióját még 2016-ban hagyat jóvá Juraj Draxler akkori oktatási miniszter. Célja, hogy igazolják, máshogy is lehet sikeresen oktatni a szlovák nyelvet. Az első kutatásból kiderült, hogy a diákok nem kedvelik a szlovák nyelv oktatását, ezért innovatív módszerek bevezetésével próbálták meg attraktívabbá tenni a tantárgyat, ezáltal növelni a gyerekek érdeklődését. „Rámutattunk, hogy ha több innovatív tanítási módszert alkalmazunk, akkor sikeresek lehetünk. Ezért alkalmaztuk például a projektoktatást, a didaktikus oktatást és próbáltuk mellékvágányra tenni a frontális oktatást.

A tanfelügyelet is folyamatosan ellenőrizte az iskolákat, és láthattuk, hogy a gyerekek sokkal többet kommunikálnak. A fő cél az volt, hogy próbáljuk elérni, hogy megszeressék a szlovákot, és kommunikáljanak“ - magyarázta Szőköl István.

Különböző segédeszközöket, játékokat, falitérképeket és interaktív táblát is használtak.

A projektnek köszönhetően harminc év után változhat a magyar tannyelvű alapiskolákban a szlováknyelv tanításának koncepciója. A kialakított módszert a tervek szerint minden magyar iskolába eljuttatnák, ez lehet a szlováknyelv oktatásának alapdokumentuma. Szőköl szerint a minden évfolyam számára kidolgozott módszertani lapok útmutatásként szolgálhatnak a tanároknak. „A koncepció minden iskolának elérhető, de az, hogy hogyan tanítják és milyen segédeszközöket használjanak, csak ajánlás lesz“ - folytatta Szőköl hozzátéve, hogy ha a minisztérium beleegyezik, akkor a középiskolákra is kiterjesztenék a folyamatot és az egyetemekkel is felveszik a kapcsolatot, hogy a koncepciót a leendő tanárok felkészítésébe is beépítsék. A három tesztiskolára különböző környezet jellemző, Somorján – amely tavaly kilépett a projektből – szinte a nyelvhatáron élnek a gyerekek, Nagymegyer és Bátorkeszi tömbmagyar terület, de a város és falu között is különbség van, a nyelvoktatás módszertana régiónként is változhat.

Az Állami Pedagógiai Intézet (SPÚ), az Oktatásügyi Szabványosított Mérések Nemzeti Intézete (NÚCEM) és az Állami Tanfelügyelőség (ŠŠI) is részt vett a projektben, Gajdács Mónika az állami intézmények munkatársainak és az iskoláknak is megköszönte az együttműködést.

„Szeretnénk, ha a kommunikációra irányulna a szlovákoktatás, és a diákok megtanulnának szlovákul beszélni. Ezért is pozitívan értékeljük ezt a nemzeti projektet, nagyon jók a visszajelzések, a tanfelügyelet is pozitívan értékeli. A diákok szókincse gyarapodott“ - nyilatkozta lapunknak Gajdács Mónika

hozzátéve, hogy szeretné, ha az iskolák implementálnák majd a modellt, amelyet az Állami Pedagógiai Intézet dolgoz ki.

Az ötéves projekt látható része lezárult, a következő hónapokban még folytatódik az értékelés, illetve a modell elkészítése.

Szőköl Istvántól azt is megtudtuk, hogy július 1-től a központok szervezeti struktúrájának átalakításával megváltozik a komáromi módszertani központ besorolása. A kilenc központ közül négy megyei szintű, a komáromi eddig a pozsonyi kihelyezett részlegeként működött. A jövő héttől azonban önálló módszertani központ lesz külön a magyar iskoláknak. „Ez nagy előrelépés a magyarság számára. Az összes szlovákiai magyar iskolát mi képviselhetjük majd“ - közölte Szőköl István.