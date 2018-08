Hamarosan felavatják az elesett katonák emlékművét Királyhelmecen

Királyhelmec | Még ebben a hónapban elkészül az az emlékmű mellyel a 2. világháborúban elesett katonák emléke előtt tisztelegnek.

Királyhelmec vezetése néhány hónapja határozta el, hogy a régi temetőben található katonai tömegsír helyén új emlékművet állít. Azt már a hivatalos eljárás megindításakor tudni lehetett, hogy a tervek megvalósítása nem lesz egyszerű, ugyanis ehhez nemcsak önkormányzati határozatra, hanem a belügyminisztérium engedélyére is szükség van. Molnár Ildikó, a Királyhelmeci Városi Hivatal közigazgatási és szervezési osztályának vezetője lapuknak elmondta, eredetileg mindössze annyit tudtak, hogy a fa- és vaskeresztekkel jelölt tömegsírban tizenhárom magyar katona nyugszik, akik közül háromnak a neve volt ismert: Batyiszky Lukácsé, Csepregi Józsefé és Kastura Miklósé. A magyarországi hivatalos szervektől kapott tájékoztatásból azonban az derült ki, hogy a Katonai Emlékezet és Hadisírgondozó Igazgatóság adatai szerint 39 magyar katonát temettek el Királyhelmecen, a beosztásukat, az alakulataik számát és nevét, a születésük idejét és helyét, az anyjuk nevét, valamint az elhalálozásuk időpontját, helyét és okát is ismerik. A listán azonban a korábban ismert nevek közül csak Kastura Miklósé volt megtalálható. A magyarországi hivatalos szerveknek viszont Batyiszky Lukács nevű 2. világháborús hősi halottról nincs tudomásuk, Csepregi József nevűt hármat is találtak, de közülük egyik sem ebben a térségben esett el.

Az osztályvezető tájékoztatása szerint most a szlovák belügyminisztériumtól kapott engedélyhez új névsort is mellékeltek, mely 13 nevet tartalmaz, köztük Csepregiét és Batyiszkiét is. (Ez az „új” adat a dokumentumon látható bélyegző tanúsága szerint 1975 óta volt a belügyminisztérium birtokában.) A többi elesett neve a magyarországi nyilvántartásban is megtalálható, igaz, néhány név írásmódja, egy esetben pedig az illető keresztneve is különbözik. A belügyminisztérium engedélyét egyébként ahhoz a feltételhez kötötték, hogy az emlékmű az előre megadott tervek alapján épül meg, és az avatásáról fotódokumentáció, illetve írásos beszámoló is készül. A tárca az itt nyugvó személyek nevének pontos listáját is kéri. Az emlékmű a tervek szerint még ebben a hónapban elkészül, és az ősz folyamán szentelik fel.