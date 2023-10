Hamarosan elkészül az új játszótér és pihenőpark Párkányban

Az új létesítményt szintén a lakosság által megszavazott területen építik fel, városi telken. A Čistinka nevű pihenőparkban játszótér, grillezőhely, kültéri fitnesz és multifunkciós sportpálya is lesz. A 15x15 méter alapterületű, sporttevékenységekre szolgáló blokkban kosárlabdázni, futballozni, röplabdázni és asztaliteniszezni lehet majd, a pihenőzóna a családoknak, gyerekeknek, felnőtteknek is rendelkezésre áll. A területen még dolgoznak, de a nagyobb játszóelemeket és a fitneszeszközöket már beszerelték, elkészült a sportpálya gumi burkolata, a grillezőhelyre pedig asztalokat és székeket telepítettek. A lámpatestek, kukák, padok is a helyükre kerültek.