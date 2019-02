Halálos áldozata van Nyitrán az influenzának

A nyitrai kórház intenzív osztályán jelenleg is több beteget kezelnek influenza-gyanúval. „Három betegnél fennáll az influenza gyanúja, egy esetében pedig a vírus jelenlétét már megerősítette a vizsgálat is” – tájékoztatott Timková. A kórházban február első két hetében több mint 15 embert kezeltek influenza vagy influenza gyanúja miatt. Az A(H1N1) vírus 2009-ben, megjelenésekor világszerte pánikot okozott, szakemberek szerint a madár-, a sertés- és az emberi influenza kombinációjából keletkezett. Az elmúlt 10 évben már több mutációját is elkülönítették, létezik ellene hatékony vakcina is.

Az influenzás betegek száma Nyitra megyében folyamatosan nő. A nyitrai Regionális Közegészségügyi Hivatal (RÚVZ) információi szerint összesen 42 oktatási intézményben kellett felfüggeszteni a tanítást a múlt héten. A bezárás 23 óvodát, 17 iskolát, valamint két középiskolát érint. A Regionális Közegészségügyi Hivatal összesen 15 726 akut légzőszervi megbetegedésről számolt be. Ebből 3966 esetben influenzáról vagy influenzához hasonló betegségről volt szó. „Az előző héthez képest ez 9,9%-os növekedést jelent" – jelentette a Regionális Közegészségügyi Hivatal. Az influenza terjedését lassíthatja, hogy jövő héten ebben a megyében is tavaszi szünet lesz az iskolákban és az óvodákban. (Sme, TASR)