Hagyománytisztelet a 800. évfordulóját ünneplő Tardoskedden

Faludíj és polgármesteri díj

Új épületszárnnyal bővült a község központjában található faluház, amely egyben korszerű kulturális központként is szolgál, így méltó helyen tarthatták meg az ünnepélyes önkormányzati ülést.

„Tardos község önkormányzatától vörös márványból készült emlékcímert kaptunk ajándékba a nyolcszázadik évfordulóra, melyet az új kultúrházban szeretnének elhelyezni. Faludíjat adtunk át Bíróczi István lelki atyának, valamint a 60-ik számú Sík Sándor Cserkészcsapatnak, továbbá Brat Erzsébetnek, a templomtanács tagjának és Benyík Gábor hatszoros súlyemelő szlovákiai bajnoknak” – tájékoztatott Tóth Marián, Tardoskedd polgármestere.

A jubileumi ünnepség szervezői nem feledkeztek meg azokról a polgármesterekről sem, akiknek a rendszerváltás óta jelentős szerepük volt a nagyközség fejlesztésében. Polgármesteri díjat kapott Csabai István, aki a rendszerváltást követően lett Tardoskedd első embere, és a rangos díjjal jutalmazták Kele Lajos, Bara Mihály és Juhász György egykori polgármestereket. A magyarországi Környe község önkormányzata Partnerkapcsolati díjat adományozott Tóth Marián polgármesternek.

A Képes Tardoskedd című, a község történelmi és mindennapi eseményeit megörökítő emlékkönyv bemutatásával egyidejűleg rendkívül átfogó és gazdag jubileumi kiállítást nyitottak a faluház új, tágas termében.



Tardoskedd sokszínűsége

A nagyterem hatalmas ablakain át ezen az ünnepi hétvégén beáramlott a napfény, mintegy életre keltve a helyi alapiskolák, óvodák, szervezetek és egyesületek, valamint a kézművesek munkáit bemutató tárlatot. A helyi cserkészcsapat túrabakancsot, sátrat hozott és sok kedves emléket a portyázásokról.

Nyomon követhetők a helyi egyházi történések is, és bemutatkozott a vadászegyesület és a tűzoltószervezet. Megannyi emlék elevenedett meg a látogatókban a fényképek, az alkotások, a bemutatott tárgyak láttán, mivel az évforduló mindig megfelelő alkalom azok hiteles felidézésére. A jubileumi kiállításon vasárnap kora délután a tardoskeddi Furuglás Irén teremőrként fogadja a látogatókat. A helyiek közül többen vállalták ezt a feladatot, hogy az évfordulós kiállítást minél többen megtekinthessék.

Szerénysége miatt csak az érkező látogatóktól tudjuk meg, hogy az itt látható szépséges szőttesek az ő munkái. „Korábban igencsak elfoglalt voltam, a pékségben dolgoztam, gyakran vállaltam éjjeli műszakot is, mert részben rám szakadt a két kisunokám felnevelésével járó sok gond is. Miután betöltöttem a hatvanadik életévemet, azt kértem a családtól, hogy közös ajándékként lepjenek meg egy szövőszékkel. Azóta szenvedélyemmé vált a szövés, a termékeimet itthon és a tengerentúlon is ismerik. Vannak, akik régi anyagokat, ágyneműket hoznak, azokat újrahasznosítom és egy vadonatúj kézi szövésű szőnyeggel viszonzom az adományozók kedvességét. Van úgy, hogy éjjel félkettőkor is odaülök a szövőszékhez, és tovább álmodom-szövöm a félkész szőnyeget. Felhőtlen, boldog percek ezek, és külön öröm számomra, ha másoknak is örömet szerezhetek!” – mondta Furuglás Irén.

Óvintézkedések és ünneplés

Tóth Marián elmondta, nem voltak könnyű helyzetben a jubileumi Szent István Napok szervezésekor, minden lépést egyeztettek a regionális közegészségügyi hivatal szakértőivel. „Kézfertőtlenítőt és arcvédő maszkot is hoztunk a rendezvények helyszínére, bárki kérhetett. Emellett például a szabadtéri színpadnál folyamatosan ellenőriztük az esti koncertek, a délutáni műsörök idején a belépők számát” – mondta Tóth Marián. A helyi lakosok és a látogatók fegyelmezettek voltak, ám a kültéri rendezvényeken nehéz elvárni a vendégektől, hogy arcvédő maszkot viseljenek a Borutcában, vagy a szabadtéri színpadnál, esetleg a kirakodóvásárban és a gyerekparadicsomban. A hagyományőrzők vasárnapi felvonulására és műsorára idén a biztonsági intézkedések miatt csak hazai csoportok érkeztek.

A korábbi években ezen a seregszemlén bemutatkoztak a magyarországi együttesek is.

A község területén táblák, korabeli fotók jelzik, hogy jeles évfordulót tart a község. A helyi fafaragók jubileumi ajándékát is megcsodálhatják a Tardoskeddre látogatók, valamint a község jóvoltából felújított első artézi kutat, amelyet még 1897-ben fúrtak. Hétfőn az Ifjú Szivek Táncszínház műsorával és ünnepi tűzijátékkal fejezték be a rendezvénysorozatot.