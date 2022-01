Gyerekcsalogatók bukkantak fel Zsigárdon

Szerdán reggel Zsigárdon egy iskolába igyekvő hatodikos fiút szólítottak le az út szélén azzal, hogy szálljon be az autóba, hazaviszik őt. Szerencsére a fiúnak volt annyi lélekjelenléte, hogy egy arra járó felnőtt segítségét kérte, az elkövetők elhajtottak.

Az eset sajnos nem egyedi, a közelmúltban történt hasonló Nádszegen és Nyárasdon, szerdán pedig Pereden is megjelent az autó az iskola környékén. A fiú édesanyja és a peredi iskolaigazgató is bejelentést tett a rendőrségen. A hatóságok meg is kezdték a nyomozást, illetve gyakrabban járőröznek a környező falvakban.

Megteszik, amit lehet

Baranyay Alajos, Zsigárd polgármestere lapunknak elmondta, megdöbbentő volt szembesülni vele, hogy a településen ilyen eset történt. „Tudjuk, hogy történik ilyesmi, hallottunk a közeli települések hasonló eseteiről, és rossz érzés, hogy hozzánk is eljutott. Vannak a faluban térfigyelő kamerák, de nem lehet az egész falut bekamerázni. Az eset a főút egy külső részén történt, ahol nincs kamera. Azt tettük, amit tennünk kellett: a lakosságot a közösségi hálón és a hangosbemondón keresztül tájékoztattuk, hogy lehetőleg mindenki értesüljön róla, illetve az édesanya bejelentést tett a rendőrségen. Az iskola igazgatójával megegyeztünk, hogy csütörtökön, tehát rögtön másnap minden osztályban tartanak osztályfőnöki órát, a pedagógusok beszélgessenek a gyerekekkel a történtekről és a megelőzésről. A rendőrség elkezdte a nyomozást, bízunk benne, hogy megtalálják a gyermekcsalogatókat” – fogalmazott a polgármester.

Segítséggel feldolgozni

Žiaček Adrianna, a zsigárdi alapiskola igazgatója, amint értesült az esetről, azonnal értesítette a szülőket az iskola web- és közösségi oldalán, valamint az elektronikus ellenőrzőn keresztül. „A gyerekekkel nemcsak az osztályfőnöki órán beszéltünk a történtekről, hanem a nevelési órákon is foglalkozunk a témával, vagyis a zene-, a képzőművészet-, a polgári nevelés- a hittan- és etikaórán is, de bármelyik más órán is adott a téma, elő lehet venni, hiszen most a legfontosabb, hogy feldolgozzák ezt a megrázó esetet. A kicsikkel például le lehet rajzolni, de nagyon jól lehet modellezni szituációs gyakorlatokon is, mit lehet tenni, ha valaki ilyen helyzetbe kerül. A nagyobbakkal beszélgetni lehet róla, tehát a lehető legtöbb módon igyekszünk foglalkozni vele. Azért rendkívül fontos ez, hogy a gyerekekben ne okozzon lelki sérülést. Szerda délután egy összefoglalót küldtem a pedagógusoknak, illetve közzétettem az iskola közösségi oldalán is, hogy milyen kérdések mentén kell a gyerekek elleni támadásokról beszélgetni. Ez nemcsak a pedagógusok, hanem a szülők feladata is, hiszen nem lehetünk minden percben a gyerekek mellett, meg kell tanulniuk megvédeni magukat, ezért fel kell készíteni őket. Ugyanezeket a témákat mi is fokozatosan átvesszük az iskolában a gyerekekkel” – fejtette ki az igazgató. Hozzátette, hosszú évek óta együttműködnek a FEMIT - Felvidéki Magyar Ifjúságért Társulással, amely a legkülönbözőbb témákról tart előadást, foglalkozást a gyerekeknek, például pénzügyi gazdálkodás, pályaválasztás, zaklatás, pandémia, alkohol- és drogfogyasztás, dohányzás. Žiaček Adrianna szerint nagyon friss még az élmény, tehát erre még nem volt mód, de mindenképpen fel fogja venni a kapcsolatot vagy a polgári társulással, vagy más szakemberekkel, hogy segítséget kérjen. A társuláson kívül a zsigárdi alapiskola együttműködik még a vágsellyei Pedagógiai-Pszichológiai Tanácsadó és Prevenciós Központtal, valamint a szőgyéni Farkas Zsolt katolikus pap extrémizmusról szóló foglalkozásán is részt vettek már a zsigárdi tanulók.