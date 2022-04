„Gustnádó” csapott le Magyarországon, nem messze a szlovák határtól

A tvnoviny.sk írja, hogy a vihar Ónodon több házat is megrongált, de vasárnap Miskolc környékén is felerősödtek a viharok, a helyi lakosok pedig arról számoltak be, hogy tornádót láttak. Az imeteo.sk szerint szupercelláris viharról van szó, ami erős széllökéseket és esőt hozott magával. A vihar több fát is kicsavart és házakat tett tönkre.

Vasárnap Kelet-Szlovákiában is jelentős esőzések voltak, és a meteorológusok szerint a következő napokban is viharokkal kell számolni.

Kisebb károkat okoztak a zivatarok Martin térségében is, ahol egy erős viharcella jégesővel érkezett és több üvegházat megrongált.