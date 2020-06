Gondban a komáromi szemétszállítás

A városvezetés szerkesztőségünkbe is eljuttatott közleménye szerint a cég ügyvezető igazgatója erről hétfőn reggel e-mailben értesítette a várost. Az információk alapján az egyik szemétfeldolgozó gép meghibásodására hivatkoznak. Az önkormányzat felszólította a Reco Recykling kft.-t, hogy tegyen eleget a szerződéses kötelezettségének, vagyis biztosítsa a hulladék lerakását. Ennek ellenére a telephez érkező szemétszállító autókat nem engedték be, s hétfőn teljesen leállt a szemételhordás Komáromban. A cég ún. „vis maior“ helyzetre hivatkozik a gép meghibásodás miatt, ami viszont a város számára elfogadhatatlan. A komáromi önkormányzat szerint ezen felül más települések és vállalkozások hulladékát továbbra is átveszi a vállalat, amelyet végül egy válasz nélkül maradt hivatalos levélben szólítottak fel arra, hogy biztosítsa be a szemét átvételét legkésőbb június 23-ig.

Komárom még a hétfői nap folyamán megkezdte az egyeztetéseket más szeméttelepekkel, amelyek átmenetileg tudják fogadni a város hulladékát. A fuvarozás kedd délutántól indult meg, a közlemény szerint az önkormányzat pedig megteszi a kellő jogi lépéseket a kft-vel szemben.