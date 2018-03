GALÉRIA: hóvihar Kassán

Kassa | Az orkán erejű szél fákat döntött ki Kassán, a folyamatosan kialakukló hóátfúvások miatt pedig nemcsak a városban, hanem a környező településekhez vezető útvonalakon is akadozott a forgalom.

A hirtelen jött mínuszokat az erős, északkeleti, helyenként akár 65-85 km/h-s sebességet is elérő széllökések tették elviselhetetlenebbé. A Szlovák Hidrometeorológiai Intézet (SHMÚ) a téli idő beköszöntével az ország

számos részében, köztük Kassa megyében is riasztást adott ki. Szombatról vasárnapra virradóra közel 15 centiméternyi hó hullott, és hóátfúvások is kialakultak.