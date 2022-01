Folytatódik az adok-kapok az R2-es ügyében

Nagy port kavart, hogy az ÚVO leállította az R2-es érintett szakaszára kiírt pályázatot. A miniszter akkor azt állította, a hivatal két hiányzó szó miatt állította le a versenypályázatot, mert nem szerepelt benne a genfi Tanácsadó Mérnökök Nemzetközi Szövetségének, a FIDIC-nek megfelelő meghatározás. Doležal akkor kijelentette, az ÚVO abszurd döntést hozott és a hivatalnokok túlkapásaként tekintett a versenypályázat törlésére. Állította, az ÚVO nem létező feltételeket követel a körgyűrű megépítésénél, melynek leállításával nemcsak évekre kitolja a beruházást, hanem a keleti régió mintegy 140 millió euró uniós támogatást is elveszíthet.

„Doležal miniszter nem mondott igazat, amikor azt állította, hogy a FIDIC-nek nincs ekvivalense, több olyan nemzetközileg elismert feltételről van szó, melyeket az Európai Bank, az Európai Fejlesztési Bank és a Világbank is alkalmaz. Tisztában vannak ezzel a közlekedési tárca alá tartozó társaságok, a Szlovák Vasút és a Nemzeti Autópálya-társaság (NDS) is, hiszen számos versenypályázatukban megfelelően alkalmazták ezeket az ekvivalenseket. Ráadásul a Doležal vezette tárca is felhívja a figyelmet ezek használatára saját honlapján” – mutatott rá Hlivák, aki egyben elutasította, hogy az ÚVO munkatársai hibáztak volna. Több olyan, már jóváhagyott versenypályázatot hozott fel, melyeket ugyanilyen feltételekkel írtak ki. Miroslav Hlivák emlékeztetett, hogy az ekvivalensek használata 2000 januárjától van érvényben, az uniós szervek 2019-ben egyértelműen kimondták, hogy a FIDIC alkalmazása ekvivalensek nélkül az európai jogszabályok megsértését jelenti.

„Erről a közlekedési tárcát is értesítették, Doležal miniszter hivatalba lépésétől egymilliárd euró értékben írt alá szerződéseket, melyekben helyesen alkalmazták a FIDIC ekvivalenseit” – mondta Hlivák, aki szerint egyértelmű, hogy a miniszter nem mondott igazat, félrevezette a nyilvánosságot és érzelmektől fűtött fellépésével frontális és célzott támadások sorát indította el az ÚVO és munkatársaival szemben. Hlivák szerint a körgyűrű kapcsán kialakult helyzetet meg lehetett volna előzni, ha a felhívást ex ante, tehát még a közzététel előtt ellenőriztetik az ÚVO-val.

Andrej Doležal továbbra is a hivatalt hibáztatja. Bár meg kell várni az ÚVO tanácsának mint másodfokú szervként a fellebbezésről szóló döntését, de ha a pályázatot végleg törlik, a miniszter jogi útra tereli az ügyet.