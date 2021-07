Folytatják a lévai várpark felújítását

A gondosan és stílusosan elkerített, zárható zöldterületen felújítják a kis tavat, pódiumot és új járdákat építenek, valamint szociális helyiségeket, hogy még több kulturális rendezvény színhelye legyen a várpark. Korábban nagyon népszerű volt a lévai családok körében az itt rendezett hagyományos kézműves kirakodóvásár. Eltávolítják a beteg fákat a várpark területéről és új facsemetéket ültetnek, virágágyásokat létesítenek. A revitalizációs terveket a nyitrai Szlovák Mezőgazdasági Egyetem Kertészeti és Tájmérnöki Karának hallgatói dolgozták ki. Ezzel a tervvel csaknem egyidejűleg készült el a Léva zöldterületeit érintő átfogó koncepció, amely számos fejlesztést tartalmaz. A várparkot jóval korábban szerették volna felújítani, ám a terület csak 2017-ben került Nyitra megye önkormányzatától a város tulajdonába, telekcserével oldották meg a helyzetet, hogy a megyei fenntartású ingatlanok alatti parcellák tulajdonjogát rendezhessék. A lévaiak már korábban értesültek arról, hogy a biodiverzitás jegyében megőrzendő rétek egyike a várpark területén lesz. A városi hivatal egyik korábbi tanulmányából kiderült, a lévai lakosok is aggasztónak tartják, hogy Európában a méhek harminc, a lepkék negyven százalékát a kihalás veszélye fenyegeti. Léván szeretnék elérni, hogy még a legfrekventáltabb helyeken is csak tíz centiméter magasságában kaszálják a füveket, továbbá olyan területeket is hagyni, ahol csak szeptember 15-e után csupán egy alkalommal kaszálnának.

Megújult a városháza előtti terület is, ahol 112 négyzetméteren virágágyások vannak. Mintegy ezer virágtövet ültettek ki és kétezer virághagymát, továbbá új bokrokat, örökzöld növényeket, hogy az egész vegetációs időszakban szemet gyönyörködtető látványban legyen részük a járókelőknek. Eltűntek a beton virágtartók a sétányról, és új, ízlésesebb, sötétszürke virágtartókat helyeztek ki. Léván hetvennégy hektár zöldterület van városi parcellákon, és mintegy kilencezer fáról gondoskodnak.

A közelmúltban csaknem százötven fa állapotát mérték fel akusztikus tomográf segítségével. Múlt évben száztizenhat fát ültettek ki a városban, ha a diagnosztizálás során kiderült, hogy valamelyik fát ki kell vágni, újabb facsemetéket ültettek ki.