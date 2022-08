Folyókotrás a Dunán: mini szigetet alakítottak ki a párkányi víztisztítónál

Kilencvenötezer eurós beruházással medertisztítást és mederkotrást végzett a Szlovák Vízgazdálkodási Vállalat a Duna párkányi szakaszán. A szakemberek szerint nem csak a folyó vízminősége javul ettől, de a környezetre és az élővilágra is kedvező hatással lesz.

Párkány | Kilencvenötezer eurós beruházással medertisztítást és mederkotrást végzett a Szlovák Vízgazdálkodási Vállalat a Duna párkányi szakaszán. A szakemberek szerint nem csak a folyó vízminősége javul ettől, de a környezetre és az élővilágra is kedvező hatással lesz.

A folyam kotrására és a medertisztításra azért volt szükség, mert az eddigi mellékág fokozatosan telítődött üledékkel, hordalékkal, uszadékkal, azaz eltömődött.

„Vízügyi és környezetvédelmi szempontból is fontos volt, hogy a Dunának ezen a szakaszán ismét helyreállítsuk a víz természetes áramlási sebességét, segítsük a folyó öntisztulását”

– közölte a szerdai, helyszíni sajtótájékoztatón Marián Bocák, a Szlovák Vízgazdálkodási Vállalat szóvivője. A munkálatok a környezetvédelmi tárca és az Állami Természetvédelmi Felügyelet közreműködésével és felügyeletével három hónapig tartottak, 95 ezer euró értékben. Összesen mintegy hatezer köbméter anyagot kotortak ki, ebből négyezer köbméter földet az ún. fészkeltetőfal fal kialakítására használtak fel, a többivel az oldalfalakat, a partot tömörítették, illetve erősítették meg.

A madaraknak és a halaknak is jobb

Pavel Virág, a vízgazdálkodási vállalat vezérigazgatójának tanácsadója, és Izsák Gábor, az Állami Természetvédelmi Felügyelet dunaszerdahelyi szakembere hangsúlyozták, mivel a párkányi víztisztító is itt található, ezért különösen fontos volt a Duna-ág rendbetétele. Rendkívül alacsony vízállásnál ugyanis ezen a szakaszon, az eltömődött, eldugult ágnál bűzlő tócsák, mocsaras részek keletkeztek, rothadó hulladékkal, poshadt, erjedő vízzel, mindez pedig az élővilágot és a környezetet is veszélyeztette, mert mérgező bomlástermékek szaporodtak fel. A mederkotrással és a medertisztítással tulajdonképpen egy mini szigetet alakítottak ki, ahol a madarak is fészkelni tudnak majd, különösen azok a fajok, amelyek a partoldalban, illetve a part menti zöldben keltik ki fiókáikat.

„A beruházással tehát nem csak a vízminőséget javítjuk, illetve még alacsony vízállás esetén is biztosítjuk a természetes áramlást és az öntisztulást, de az élővilágnak is nyugodtabb környezetet teremtünk”

– mondták a szakemberek.

Felvetésünkre, hogy helyi horgászok panaszkodtak a munkálatok miatt, ráadásul ezen a területen hódok is élnek, Pavel Virág szaktanácsadó úgy reagált, már kezdetektől az állami természetvédelem felügyelte a munkákat, induláskor pedig a Szlovák Horgász Szövetség helyi szervezetét is bevonták, akik nem kifogásolták a projektet. A hódokra pedig ez a szabályzás semmiféle negatív hatással nem lesz, mert itt, ezen a szakaszon nem olyanok a szintkülönbségek és a terepviszonyok. Mindvégig tudatában voltunk annak, hogy a közelben védett minősítésű területek vannak – közölték a sajtótájékoztatón. A Szlovák Vízgazdálkodási Vállalat a helyszíntől lejjebb, a Garamon is hasonló tisztító kotrást tervez, ott két hónap alatt végeznék el a munkát.