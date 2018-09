Folyamatos munkaerő-toborzás Komáromban

Dél-Komárom/Észak-Komárom | Közel 100 milliárd forintos beruházással elektromos autókba szerelhető akkumulátorokat gyártó üzemet épít a dél-komáromi ipari parkban a dél-koreai SK Innovation vállalat. A gyártás a tervek szerint 2019-ben indul és 410 új munkahely létesült.

A napokban az észak-komáromi városvezetéssel tárgyaltak a befektető cég képviselői, hogy egyeztessenek a szlovákiai munkaerő-toborzásról. A Szöulból érkezett SangHoon Song HR vezető elmondása szerint ugyanis számítanak az itteni munkavállalókra is. Stubendek László polgármester elsősorban a tájékoztatásban ígért segítséget, azaz, hogy minél szélesebb körben értesüljenek a potenciális érdekélődők a munkalehetőségről. A Komáromi járásban az utóbbi időszakban egyre csökken a nyilvántartott álláskeresők száma, míg tavaly júliusban 6,11 százalékon állt ez a mutató, idén júliusban már csak 4,77 százalék volt. A polgármester reményei szerint az új munkahelyeknek köszönhetően a Komáromtól távolabb, vagy külföldön dolgozók egy része is fontolóra veszi, hogy visszatérjen szülőföldjére. A találkozón Keszegh Béla alpolgármester felvetette a munkásszálló kialakításának gondolatát is, ami a „nokiás időkben” jól működött, de később főleg összeférhetetlen lakosok költöztek ezekbe a lakásokba.

A dél-koreai cégen kívül a nyár elején megkezdte a munkaerő-toborzást az Észak-Komáromban letelepülő, autómodulokat és komponenseket gyártó ZF Slovakia is, amely ugyancsak jövőre kezdi meg a gyártást és 150 munkahelyet alakít ki. A komáromi munka-, szociális- és családügyi hivatal honlapján közzétett tájékoztatás szerint szeptemberben több hazai és magyarországi munkáltató számára tartanak válogatást, elsősorban gyártósori operátorokat, de technikusokat, villanyszerelőket, minőségellenőröket, áruelosztó központban dolgozókat is keresnek.