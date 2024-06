Földes Henrietta lett a „Slovenka Roka 2024” egyik díjazottja

A „Slovenka Roka 2024” – “Év Szlovákiai Nője” rangos projekt, célja, hogy bemutasson olyan nőket, akik történeteikkel másokat is inspirálnak és motiválnak, értéket teremtenek és ezzel hozzájárulnak a régió, az ország fejlődéséhez. A szakmájukban elismert szakértőknek kilenc kategóriában osztanak ki elismerést. A Slovenka hetilap és az RTVS idén tizenhatodik alkalommal szervezte meg a szavazást. A gálaesten tiszteletét tette Peter Pellegrini köztársasági elnök is. Földes Henrietta a díjat Tomislav Juríktól, a Zdravý život igazgatótanácsának elnökétől vehette át. “Nagyon hálás vagyok mindenkinek, akik segítettek az utamon. Örülök, egy ilyen kis kórház, mint a dunaszerdahelyi a figyelem központjába került, ez nagyon megható és sokat jelent számomra. Sikerült ismeretséget, barátságot kötnöm a többi a jelölttel. A frissen szerzett kapcsolatok által, azt gondolom, további közös munka, tervek és projektek várnak ránk a jövőben. Megemlíteném a “Jótékonyság és szociális munka” területén díjazott hölgyet, aki már meg is hívott egy általuk szervezett programra, amelynek témája az aktív idősek” – osztotta meg lapunkkal Földes Henrietta.