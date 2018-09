Fészek Családi Kör alakult Komáromban

Komárom | A hétvégén tartja első rendezvényét, egy kreatív mesefoglalkozást a nemrég alakult Fészek Családi Kör.

„A babahordozós csoportunk eseményein azt tapasztaltam, hogy több olyan szülő is szeretne csatlakozni hozzánk, akik vagy nem hordozók, vagy már valamivel nagyobb a gyerekük, de érdeklődnek azok iránt a témakörök, előadások iránt, amelyek minket is foglalkoztatnak – mondta Szegi Aranka, a kör alapítója. – Ezért úgy gondoltam, nyitni kell feléjük, de a nagyszülők és az apukák, valamint a leendő kismamák felé is. Reményeim szerint a Fészek Családi Kör a generációk összekötését is szolgálja és igazi közösséggé kovácsolódunk.” A közösségi oldalukon közzétett bemutatkozásukból kiderül, a Fészek Családi Kör tagjainak célja a tudatos gyereknevelés és az, hogy aktívan tegyenek a család testi-lelki egészségéért. Számtalan témát szeretnének boncolgatni, de főleg a kötődő nevelés, a nem formális oktatás, a családon belüli kommunikáció, a szülői önismeret, az egészséges életmód és a környezetvédelem foglalkoztatja őket. „Egy két és fél és egy egyéves kislány anyukájaként azt tapasztaltam, hogy Komáromban nemigen van olyan hely, ahol a kisgyerekes szülők találkozhatnának, megbeszélhetnénk tapasztalataikat, tanácsokat kaphatnának szakemberektől – mutatott rá Szegi Aranka. – Előadásokat tervezünk olyan témákban, mint például az elsősegélynyújtás babáknak és gyerekeknek, a babaúszás, a kötelező oltások, vagy éppen a gyerekek fogápolása, de csatlakozunk a Nemzetközi Hordozós Hét eseményeihez is.”

Az első foglalkozást szeptember 8-án, szombaton 10 órától tartják Benyó Erzsébet, a Berek – önismeret, stresszoldás és képességfejlesztő iroda vezetőjének közreműködésével a Berek Duna rakpart 12. szám alatti központjában. „A mesefoglalkozások fontos célja az önkifejezés javítása, a helyzetek felismerése. A mese, a mesélés összeköti a dédszülőt, a nagyszülőt, a fiatal szülőket és a gyerekeket, erős kapoccsá válhat, amelyet generációkon át lehet tovább szőni. Fonál, amely vezet, megtart. Staféta, amelyet továbbadhatunk. A mesefoglalkozások által közelebb kerülhetünk saját énünkhöz és egymáshoz is. Ezzel a játékos módszerrel a ránk rakódott stressztől szabadulhatunk meg” – olvasható a foglalkozás meghívójában.