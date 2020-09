Fertőtlenítés után indul az új tanév

Négy óvodát (Bartók utca, Szövetkezeti sor, Hársfa utca, Ady utca) és két alapiskolát ( magyar és a szlovák tanítási nyelvű, valamint a hozzájuk tartozó napköziket) működtet Párkány. Fennhatósága alá tartozik még a Szabadidőközpont, a Liszt Ferenc Művészeti Alapiskola és az Ady utca 4 sz. alatti iskolai étkezde is.

Fertőtlenítés, takarítás

Az oktatási intézmények júniusi újraindításához Párkány városa 5 ezer euró értékben vásárolt fertőtlenítőszereket, munka- és egészségvédelmi eszközöket, érintés nélküli hőmérőket, papírtörlő-tárolókat. A szeptemberi iskolakezdéshez 3040 euró értékben töltötte fel a tisztító- és fertőtlenítőszerek készletét. Szeptembertől az oktatási intézményekben mindenki a saját munkakörében kezdi az új tanévet. Sem átcsoportosítás, sem pedig létszámcsökkentés nem történt.

„Az oktatási tárca által a szeptemberi iskolakezdéshez kiadott kézikönyv alapján utasítást adtunk ki a városi fenntartású oktatási intézményeknek. A szeptemberi iskolakezdéshez el kell végezniük a termek és a helyiségek alapos tisztítását. Ez vonatkozik az iskolai étkezdékre is. Mindkét iskolai étkezdében az iskolák igazgatósága által összeállított beosztás szerint étkeznek majd a tanulókˮ

– tájékoztatta lapunkat a párkányi városháza.

Minden készen áll az új iskolaévre a nagymegyeri és a csallóközkürti alapiskolában, a pedagógusok már nagyon várják vissza a gyerekeket az iskolapadba.

Szaktantermek nélkül

A nagymegyeri Bartók Béla Alapiskolában öt új szaktanteremmel akarták meglepni a szünidőről visszatérő diákokat, de sajnos idén sem sikerült megvalósítani a fejlesztést. Nem a koronavírus, hanem az elhúzódó ügyintézés miatt nem került sor az átalakításra.

„Két éve elnyertük az összeget a minisztériumtól, de még mindig nem tudtuk elkezdeni a munkát, mert vizsgálják a közbeszerzést. 2022-ig szól a projekt, de tudjuk, hogy sajnos más is hasonló cipőben járˮ

– nyilatkozta Soóky Marián igazgató.

A nyár végén már csak feltöltötték az iskolaév végén beszerzett készleteket. Az önkormányzat gondoskodott a fertőtlenítőszerek, tisztítóeszközök, maszkok beszerzéséről. „Vannak lázmérőink, a szülői szövetség Nagyszombat megye pályázatán nyert arcmaszkokat, kézfertőtlenítő-állványokatˮ – folytatta az igazgató. Ugyan a szaktantermek nem készültek el, de idén nyáron sem maradtak el a fejlesztések az alapiskolában.

„A tervezett munkákat elvégeztük, sikerült kifestetni hat osztályt, a főfolyosót, teljesen új tantestületi szobát alakítottunk ki új bútorokkal, valamint egy új szlovák tantermet. A hét végén felszerelték az alsó tagozatosoknak is az új, színes, kulcsra zárható öltözőszekrényeketˮ

– mondta Soóky Marián.

Csallóközkürtön rendhagyó lesz a tanévnyitó. „Az iskolaudvaron tartjuk a tanévnyitót, itt ugyan nem lesz nagy tömeg, hiszen összesen harmincegyen kezdjük az új tanévet. Csak a kiselsősöket kísérhetik be a szülők az iskolába, de ők is csak maszkban,a többi szülő nem léphet be az épületbeˮ – közölte Boráros Ivett igazgató. Az iskolában van elég fertőtlenítőszer, az iskola fenntartója, az önkormányzat minden szükséges eszközt beszerzett. „Minden ragyog, várjuk a gyerekeketˮ – jelentette ki Boráros Ivett.

50 eurós támogatás

„Tizenöt elsőssel kezdjük a tanévet Egyházkarcsán, komoly eredmény ez egy alsó tagozatos kisiskola számára, hiszen nemcsak a tizenkét karcsaszélből, hanem Nyékvárkonyból, Egyházgelléről is érkeznek a kiselsősök. Az iskolának összesen 45 diákja lesz ebben a tanévben” – mondta Nagy Zsuzsa iskolaigazgató. Itt is két nyomtatványt osztottak ki a szülőknek. Az egyik nyilatkozat arról, hogy a gyerek nem járt külföldön az utóbbi két hétben, a másik nyomtatvány aláírásával a szülő egyetértését fejezi ki azzal, hogy ha a gyerek belázasodik, vagy egyéb egészségügyi problémái lesznek, a szülők azonnal hazaviszik.

Az elsősök új iskolatáskát és fejenként tízezer forint támogatást kapnak a Rákóczi Szövetségtől, az önkormányzattól a szükséges füzetcsomagot. Az iskola minden tanulója 50 euró iskolakezdési támogatást, tanszereket kap a szülői szövetség jóvoltából. Az önkormányzat fedezi azoknak a munkafüzeteknek a költségét, melyeket a szaktárca nem térít meg. A tanítás alatt nem kötelező a maszkviselés, bár minden gyerek számára két darab maszkot biztosít az önkormányzat.

