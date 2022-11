Felállították Komárom karácsonyfáját

Az első adventi vasárnap előtti napokban készítik elő a városközpont karácsonyi díszítését, beleértve a fényeket is. Keszegh Béla (független) polgármester lapunk megkeresésére elmondta, az ünnepi kivilágítást az általános spórolás ellenére nem tervezték szerényebbre, ugyanis energiatakarékos, emiatt pedig költséghatékony LED-égőket használnak.

Ami a város karácsonyfáját illeti, a lakossági felajánlások közül választotta ki az önkormányzat azt, amelyet a legformásabbnak ítélt. A közel 10 méter magasságú fa most valamivel alacsonyabb a korábbi társaihoz képest.

(az önkormányzat felvétele)

Az önkormányzat által kiküldött sajtóhír szerint a Klapka téren néhány meglepetéssel készülnek a családoknak. Advent első vasárnapján gyújtják meg a város adventi koszorújának gyertyáját az egyházak képviselőinek áldásai mellett. A hétvégi programokat a civilek és a önkormányzat közösen szervezi. Vasárnaponként a gyertyagyújtásokon kívül zenés programok is várják az érdeklődőket, emellett a Tiszti Pavilonban és a VMK-ban is szervez koncerteket a Villa Camarum.

Az önkormányzat támogatni szeretné a belvárosi vállalkozókat, ezért idén újra forróital-jegyeket kapnak az érkezők, de kürtöskalács és sült gesztenye is kapható lesz majd. Alkalmanként a téren elhelyezett standoknál lehet vásárolni egyedi karácsonyi ajándékokat, például kézműves árukat, de különböző belépőjegyek is elérhetőek lesznek. Az elképzelés szerint itt is a helyi termelők kapnak teret. Az egyes portéka eladásából származó bevételt jótékony célokra szánják a szervezők.

Nem maradnak el a családi programok sem, hiszen lesznek különböző játékok, mézeskalács sütés és más meglepetések, amelyekben a szabadidőközpont csapata is bekapcsolódik. A zenés programokban a művészeti iskola tanára és diákjai is részt vesznek. Az egyik vasárnap alkalmával fényfestéssel díszítik majd a városháza épületét.