Fegyvert rántott az utcán játszó gyerekekre, mert zavarta a ricsaj és a kiabálás

Gyerekek játszottak az egyik csendes utcában, a ricsaj azonban zavarta a szemben lakó férfit, aki beszaladt a házába, elővett egy gázpisztolyt, és a fiatalokra irányította.

Egy magas frekvenciájú generátort is bekapcsolt, amely irritáló hangot bocsátott ki, emiatt a gyerekek halláskárosodást is szenvedhettek volna, ha nem fogják be a füleiket.

Az eset után a szülők rendőröket hívtak a helyszínre, akik a 35 éves férfit letartóztatták, és fogdába kísérték.

A gyanúsítottal szemben veszélyes fenyegetés ügyében indítottak büntetőeljárást, a folyamatban lévő nyomozás miatt részletes tájékoztatást egyelőre nem adtak ki.

(joj)