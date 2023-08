Fakanálforgató szabadtéri főzőverseny Nagymegyeren (VIDEÓ és KÉPEK)

Az idei főzőversenyen 13 csapat 14 étellel mérettette meg magát. A zsűri kifejezetten a szép, jó ízű, illatú és színű ételeket kereste. A nyertes kiválasztásánál fontos kritérium volt megfelelő higiénia is, amit minden standnál gondosan szemügyre vették. Értékelték azt is, ha valaki sört használt a gulyás elkészítéséhez, ugyanis véleményük szerint a jó gulyás egyik alapkövetelménye a jó sör. Idén külföldi, nem csak Szlovákiából érkezett csapatok is részt vettek, akik még színesebbé és ízletesebbé tették a kóstolható ételek palettáját.