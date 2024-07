Évente 50 ezer sertés kerülne a szlovákiai piacra a Sziget sertéstelepről

Gyér érdeklődés mellett tartott lakossági tájékoztatást az alsószeli kultúrházban az Exata vállalat a falu határában lévő Sziget sertéstelep bővítési terveiről. Ennek részleteit Labanc Lajos, az Exata állattenyésztési ágazatának vezetője mondta el kivetítőn vetített illusztrációkkal, adatokkal, számításokkal kiegészítve. A bevezetőben elmondta, még évtizedekkel ezelőtt, a szocializmus idején született meg az elképzelés, amikor a körtvélyesi és a felsőszeli szövetkezet összeállt, hogy olyan sertéstelepet létesítenek, ahol évente mintegy 30 ezer hízódisznót nevelnek föl. A rendszerváltás után a felsőszeli szövetkezet tulajdonképpen visszavette az eredetileg is a saját tulajdonában lévő farmot, módosította a terveket, így nem csak hízókkal kezdtek foglalkozni, hanem fialtatással és malacneveldét is kialakítottak az istállókban.

„Szlovákiai viszonylatban számontartott sertéstelep volt, amely 2007-ig jól működött, de azután egy időre felfüggesztették a működést. Az Exata vállalat 2013-ban érkezett Felsőszelibe, 2015-ben született döntés arról, hogy folytatnák a korábbi tevékenységet és 2023-ra sikerült felújítani a farmot, amely áprilisban kezdte meg a újra a működést. Az eredeti hat istállóban folyik a termelés korszerű technikai feltételekkel, automatizált etető- és szellőztetőrendszerrel, welfare, vagyis állatjóléti módszerrel. Fantasztikusak az eredmények, naponta 1 kg-t híznak az állatok 2,4 kg takarmány felhasználása mellett”

– fejtette ki a szakember. A továbbiakban azt is elmondta, hogy az eredeti terveket szeretnék megvalósítani a bővítéssel. Négy új istállót szeretnének építeni, ahol 20-25 kg-os malacokat hizlalnának 90 nap alatt 110-115 kg-os súlyúra. Az istállók mellett helyet kapna egy-egy takarmányraktár, üzemanyagtartály és hígtrágyatároló. A farm légvonalban 2,5 km-re található a legközelebbi lakóháztól Alsószeliben, Királyrévtől 2,8, Peredtől 4,8 km-re fekszik. A cég működtetői több intézkedést tettek annak érdekében, hogy minél kevésbé zavarják a lakosokat, például a hígtrágya elvezetésének egy speciális módját alkalmazzák, a tárolásakor apró szalmával és speciális fóliával takarják le, hogy csökkentsék az ammónia párolgását, valamint olyan adalékanyagokat tesznek a takarmányba, amelyek szintén csökkentik az ammónia mennyiségét, egyúttal a sertés hatékonyabban hasznosítja a tápanyagokat. Az összegyűlt hígtrágyát a földbe injektálják 15-20 cm mélyre és azonnal letárcsázzák, így 80 százalékkal tudják csökkenteni az ammónia párolgását. A bővítéssel hatékonyabbá válna a termelés, mert minden héten lehetne malacot vásárolni, a hízott sertés eladni és az istállókat fertőtleníteni. Ez annak is jó, akitől a malacot felvásárolják és a vágóhidaknak is.

„Szlovákia gazdaságilag elmarad a többi államhoz képest, ezért is szükséges a fejlesztés. A meglévő infrastruktúra és a személyi állomány is hatékonyabban kihasználható lesz akkor, ha akár megduplázódik az állomány. Ki kell emelnünk azt is, hogy nem veszünk el termőföldet a bővítéshez”

– hangsúlyozta Labanc Lajos. Pivoda Zoltán vezérigazgató hozzátette, a kismalacokat szlovákiai tenyésztőtől vásárolják, a belföldi vágóhidak részére értékesítik a hízókat, a hús szlovákiai boltokba kerül. A Sziget sertéstelep jelenleg 5700 kapacitással működik, a welfare elv miatt azonban 20 százalékkal kevesebb hízót tartanak. A bővítéssel több mint 14 ezer lesz a kapacitás, évente 50 ezer sertést terveznek felnevelni a mostani 20 ezer helyett. A továbbiakban Tereza Vrtilová és Peter Šimurka, akik az egész bővítési folyamatot kidolgozták és ellenőrzik, részletesen beszámoltak a projektről. Tőlük sok más egyéb mellett a jelenlévők megtudhatták, 2023 decemberében adta be a cég a környezetvédelmi minisztériumhoz a kérvényt, azóta elkészült a környezettanulmány, az építkezési engedélyt várhatóan 2025-ben kapja meg.

A hosszú és minden részletre kiterjedő bemutató után egy kérés és egy kérdés hangzott el. Az előbbi a polgármester, Kovács Lajostól érkezett és arra vonatkozott, hogy felkérik a cég vezetését, minden alkalommal értesítsék az alsószeli önkormányzatot a trágya kihordásának idejéről, hogy figyelmeztethessék rá a lakosságot. A cég jelenlévő képviselői megígérték, hogy ennek a kérésnek minden további nélkül eleget tudnak tenni. A kérdés arra vonatkozott, hogy a főúttól a farmig vezető, jelenleg meglehetősen rossz állapotban lévő betonutat ki fogják-e javítani. A vezérigazgató kifejtette, hogy azt a beruházás részeként a cég vállalja.