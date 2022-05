Eseménydús lesz a nyár Komáromban

Gyakorlatilag kilenc szervező intézmény jóvoltából – jelen állás szerint – több mint 60 különböző programra fog sor kerülni a nyár folyamán a városban.

„Komáromban senki sem fog a nyáron unatkozni“ – fogalmazott Keszegh Béla (független) polgármester a nyári programnaptárt ismertető sajtótájékoztatón. A polgármester ezen kívül kiemelte, a programsorozatot több intézménnyel és társulással együtt szervezték meg, „mindenki hozzátett valamit“. Az elvégzett munka alapján megállapította, szeretnék, ha ez az együttműködés a jövőben még szorosabb lenne.

A nyári programok egyfajta főszervezőjének tartható az Egressy Béni Városi Művelődési Központ (VMK). Lakatos Róbert igazgató elmondta, a két koronavírusos év után keresik azokat az utakat, amellyel el tudják érni a közönséget. Kiss Réka, az intézmény sajtóreferense arra hívta fel a figyelmet, hogy a város nemrég elkészült új honlapján található programnaptárba további kulturális és közösségi eseményeket is fel tudnak venni, ha azt bármely szervező jelzi a VMK-nak.

Régi és új programok

Az első célcsoport a gyerekek lesznek, akiket május 28-29-én vár a gyermeknapi forgatag, június 1-én pedig az Alma zenekar koncertje. Augusztus 28-án aztán szintén a legkisebbek kerülnek a középpontba, köszönhetően a VII. Komálom Gyerkőcfesztiválnak.

Érdekes újdonságnak ígérkezik a HashtagKN névre hallgató kezdeményezés, amely során különféle együttesek mutathatják be magukat. Lakatos Róbert szerint meglepetésükre rengetegen – köztük az Arizona, a Butchers és az Entrópia zenekarok – jelentkeztek a felhívásukra, amellyel nem kis szervezési gondokat okoztak nekik. Jelen állás szerint július 1-én indul a koncertsorozat a Klapka téren, amely összesen nyolc alkalmas lesz, s két héten belül lehet számítani a program véglegesítésére. A VMK ad majd otthont a június 14-19-én 57. alkalommal megrendezésre kerülő Jókai Napoknak, valamint a június 24-25-én esedékes II. Komáromi Jazzpikniknek is.

Klemen Terézia, a Lehár Ferenc Polgári Társulás vezetője a Tiszti Pavilon szabadtéri színpadán megvalósuló X. Lehár Nyárról beszélt, amely júniustól augusztusig idén 10 alkalmasra terveztek. A nyitóesemény a Gentelman's vonószenekar, a Last Blues Band és Tornóczi Tibor fellépése lesz június 26-án. Egyúttal közölte, társulásuk kiadta a Lehár életéről szóló „Az operettkirály” c. kötetet hangoskönyvként is.

Varga Emese, a Komáromi Jókai Színház művészeti vezetője elmondta, két bemutatójuk lesz júniusban: ezek a Tóték c. Örkény-darab, valamint a Mindennapi kenyerünket c., Benkő Géza emlékére írt stúdióprodukció. Augusztusban pedig a Beszélő köntös c. előadást fogják bemutatni a Tiszti Pavilon szabadtéri színpadán, ill. idén is lehet számítani a „bérletek éjszakájára”.

Ferenczi Zsolt ismertette, mit terveznek a VI. bástyánál, a Wine Garden területén. Június 10-étől kezdődően „Jazz és bor a bástyák alatt” címmel a jazz kiváló képviselői fognak fellépni egész nyáron. Június 24-25-én borászok kínálják majd nedűiket, ill. augusztus 12-13-án itt lesz a Komáromi Sörnapok is.

Magyar-szlovák közvetítés

„Nagyon jól kiegészíti egymást a magyar és a szlovák kultúra Komáromban“ – fogalmazott a polgármester, amelynek bizonytékaként több egymás esemény is megtalálható a programnaptárban. Gyakorlatilag ebbe lehet beleilleszteni a Szinnyei József Könyvtár rendezvényeit is, amely a magyar és a szlovák irodalomnak is teret biztosít. Demčik Norbert, az intézmény rendezvényszervezője elmondta, az olyan kortárs magyar irodalmárok mellett, mint a jövő héten Komáromba látogató Varró Dániel, majd a júniusban érkező Magyary Ágnes, Juhász R. József, Grecsó Krisztián és Hizsnyai Tóth Ildikó mellett az érdeklődők találkozhatnak majd Denisa Fulmekovával, ill. Daniel Hevierrel is.

Jozef Černek a Slovenskí rebeli együttes vezetője, valamint a komáromi Matica slovenská igazgatója kifejtette, folyamatosan látnak vendégül Szlovákia más részéről autóbusszal érkező csoportokat, akiket nagyon kellemesen lep meg Komárom. Együttesük egyébként ezen a nyáron is előadja a Tajná láska – Titkos szerelem, a Bosorka és a Helenka c. darabjaikat, de emellet a GUnaGU aletrnatív színház előadását is bemutatják június 11-én.