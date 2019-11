Emelkedni fog a hulladékdíj Párkányban

A Vadas városi kft. 40 ezer euróval többet fizet majd az általa a várostól bérelt telkekért és ingatlanokért. Bohumír Horban, a városi rendőrség parancsnoka távozik posztjáról, egyszerű városi rendőrként dolgozik tovább. Bár az önkormányzat csak a decemberi ülésén tárgyal majd Párkány jövő évi költségvetéséről, a mostani rendkívüli ülésen kiderült, hogy néhány területen elkerülhetetlen lesz bizonyos díjak és adófajták emelése.

Emelkedik az adó

Mint elhangzott, erre főképp azért lesz szükség, mert az állam jövőre sokkal kevesebb pénzt oszt vissza az önkormányzatoknak a részadókból, mint eddig, ráadásul központilag és a törvényekkel összhangban emelkedett például a közalkalmazottak és a pedagógiai dolgozók, valamint az államigazgatásban dolgozók bére is. Továbbá drágulnak az üzemanyagok és az energiaárak is.

Betelt a nánai lerakó

Ez mind közrejátszik abban, hogy jövőre például lakosonként az eddigi 22 euró éves hulladékelhordási díjat 25 euróra emelik majd. Amiatt is, mert a nánai tározó betelt, és a lakossági hulladékot valószínűleg sokkal messzebbre kell majd hordani, ráadásul a környékbeli lerakatok eleve nagyobb tárolási díjat számítanak fel, mint eddig a nánai lerakat. A környezetvédelmi tárca rendelkezései szerint pedig eleve magasabb tarifadíjak érvényesek a hulladékgazdálkodásban. Az ülésen arról is tárgyaltak, hogy Párkány a közeljövőben saját hulladékgyűjtő edényeket vásárol. Azt viszont még nem döntötték el, hogy mikor és milyen formában. Sokan úgy vélték, hogy a 120 ezer eurós egyszeri kiadás túlságosan nagy összeg, inkább megvárják, míg tisztázódik, ki nyújtja a szolgáltatást, és aztán döntenek majd arról, hogy lízingből vagy bankhitelből fedezik-e a kukák megvásárlását. Szigeti László (MKP) például azt javasolta, hogy ha a város kiszáll a KSOH-val alapított közös cégéből, akkor érje el náluk, hogy vagyonmegosztás formájában adják oda Párkánynak a mostani hulladékgyűjtő edényeket. Eugen Szabó polgármester viszont úgy véli, hosszú távon mindenképp előnyösebb, ha Párkánynak saját hulladékgyűjtő edényei vannak, és csak az elhordásra szerződik egy adott céggel. Ugyanis az is előfordulhat a jövőben, hogy esetleg nem lesz a város elégedett a szolgáltatással, ebben az esetben pedig jobb, ha saját edényei vannak, könnyebben tudna szolgáltatót váltani.

Saját TDM-et alapítanak

Döntöttek arról is, hogy Párkány kilép a Dunamente Turisztikai Desztinációs Menedzsmentből, és egyúttal megbízták a városi hivatalt egy új, párkányi központú TDM megalakításának előkészítésével. Mint azt a polgármester elmondta, a város már a saját turistaéjszakák számával is bőven teljesíti a törvényi előfeltételeket, hiszen 260 ezer vendégéjszakát tud felmutatni, konkrét termékek és szolgáltatások kínálása érdekében a Párkány környéki településeket is szívesen várják majd az új TDM-be.

A polgármester a képviselő-testület hozzájárulásával saját kérésére felmentette Bohumír Horbant a városi rendőrség parancsnoki funkciójából. Horban munkaviszonya ugyanakkor nem szűnik meg, városi rendőrként dolgozik majd tovább. A posztra 2020. január elsejei hatállyal pályázatot írtak ki.

Bérlakások késéssel

A rendkívüli ülésen arról is tárgyaltak, hogy a Duna utcai bérlakások átadási határideje sajnos halasztódik, ugyanis a villamosművek új transzformátorállomást létesít a közelben, ráadásul 700 méter hosszan a kábeleket a földben kell elvezetni. Több képviselő is kifogásolta viszont, hogy a villanymizériáról a kivitelező a dokumentumok tanúsága szerint már jóval korábban is tudott, ez önmagában még nem elegendő ok, hogy ne tartsa be a használatbavételi határidőt. Folk Róbert osztályvezető közölte, minderről a város is tudott, de Párkánynak és a kivitelezőnek is közös az érdeke, objektív okok miatt halasztódik az átadás, és az ügyben még az állami földalappal is tárgyalni kell. A képviselő-testület végül is tudomásul vette az építkezés csúszását, és egyelőre nincs szó arról, hogy megbüntetnék a kivitelezőt. Télre, áram nélkül a város nem akart olyan helyzetet teremteni, hogy ott az építkezési helyszínt még őriztetni is kelljen.

A tanácskozás végén elhangzott, hogy a Pro Urbe-díjak átadására november 20-án ünnepélyes testületi üléssel kerül sor, délután három órakor a városházán. A jövő évi költségvetésről pedig decemberben tárgyal majd az önkormányzat.