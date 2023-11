Elszámoltak és terveznek Gútán

Mintegy tucatnyi pontba összefoglalva mutatta be – a korábbi kampányígéreteihez igazodva – az új gútai városvezetés eredményeit Halász Béla polgármester az Adamis Anna Városi Művelődési Központban, ahol a polgárok mellett számos városi intézmény képviselője is megjelent. A hivatali ügyintézés rugalmasságától és a közlekedésbiztonságtól kezdve az útfelújításokon és a csatornahálózat kiépítésén át egészen a kultúra és az oktatás területéig terjedt a beszámoló spektruma.

Az egyik legnagyobb figyelmet mind között – a lakosok kérdései miatt is – a hajómalom és a Dögös, valamint az egykori Békavár területének szentelték. Ez annak köszönhető, hogy a malom a város legfőbb turistalátványossága. Halász is erre utalt, amikot Csémy Krisztián látványtervei alapján bemutatta a malom környékének revitalizációs tervét. Várat még magára egy telekcsere a szövetkezettel, s ha ez megtörténik, tulajdonjogilag elhárul majd az utolsó akadály is a fejlesztés elől. Emellett egy Oroszlány városával közösen vitt Interreg-pályázat segítségével teremtenék elő a szükséges, összesen 8,5 millió eurónyi összeget. Ha most nem kapnak pozitív elbírálást, akkor tovább pályáznak egészen addig, amíg nem lesznek sikeresek. A projekt része lenne az egykori Békavár sziluettjének felépítése, ahol idővel a Tatai Patarához hasonló rendezvények is otthonra lelnének. A hajómalom területét illetően az egyik lakos arra panaszkodott, hogy a helyi vendéglátóegységben nem volt egészségügyi doboz, amikor a barátnője komoly vágási sérülést szerzett a helyszín közelében. Halász és Kárpáty is helyben hagyta a panaszt, utóbbi hangsúlyozta, a hajómalom környékének egyszerűen rendben kell lennie.

Az elmúlt években lapunk is sokszor írt a gútai hulladékgazdálkodáshoz kapcsolódó kérdésekről és fejlesztésekről, nem volt hát meglepő, hogy a fórumon is nagy hangsúlyt kapott ez a téma. Halász Béla elmondta, a hulladékadó minden évben emelkedik, s „nem is fog megállni” a kezelési költségek drágulása miatt. Ebben nagy szerepet játszik majd a már 2025-ig kitolt kötelező szétválogatás elve, ami tovább drágítja majd a szolgáltatásokat. Gúta feladata Halász szerint az, hogy próbálják „optimalizálni a helyzetet”. Idén nagyjából 150 ezer eurót kellett hozzáfizetni a városnak a hulladékgazdálkodás költségeihez, ezt azonban le akarják faragni a következetes adóbeszedéssel és -emeléssel. Gúta új általános érvényű rendelete nyomán arra számítanak, hogy a hozzáfizetett összeg 30-40 ezer euróra zsugorodik majd. A témával hangzott el talán a legkritikusabb lakossági hozzászólás. Egy férfi arról kérdezte a polgármestert és társát, hogy mit tesz a város annak érdekében, hogy valódi hulladékgazdálkodás történjen Gútán, ne csak „szemétgyűjtés”. Emlékeztetett, a természetes személyeknél csak mint egy 60%-os a vonatkozó adó beszedési aránya. Halász azzal védekezett, hogy ez csak az évközi arány, ami a naptári évek végéig rendszerint lényegesen magasabb lesz. A valós hiány 10% körüli, ezekkel a nem fizető személyekkel azonban nem tudnak túl sok mindent kezdeni. A polgármester emellett azt is elmondta, a lakótelepeken is a mennyiségalapú hulladékmérést fogják bevezetni.