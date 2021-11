Előbújt Jakoby Gyula egyik gyönyörű mozaikja

Jakoby Gyula kassai képzőművész két csodálatos mozaik alkotása néhány aktivistának köszönhetően hamarosan új fényében pompázhat. A több méteres mozaikok egy kassai alapiskola falán találhatók, de az épület korábbi felújításakor azokat is polisztirollal fedték be. A szigetelést most eltávolítják, a sérült mozaikokat pedig kijavítják.

Sokan talán nem is tudják, de az ország második legnagyobb városában az elmúlt évtizedek során több olyan alkotás „szívódott felˮ, melyek nemcsak a város külalakját szépítették, hanem nagy mértékben hozzájárultak a szlovákiai képzőművészet fejlődéséhez. Itt nemcsak azokról a történelmi épületekről van szó, amelyeket felújítottak, bár a rekonstrukció során teljesen vagy részben elveszítették művészeti és építészeti értéküket, hanem azokról a képzőművészeti alkotásokról is, amelyek a korábbi politikai rendszerek úgynevezett normalizációs időszakaiban eltávolítottak vagy áthelyeztek a város falairól, épületeiről. Persze voltak olyanok is, amelyeket szándékosan vagy „véletlenülˮ megrongáltak. Pontosan ilyen sorsra jutott például Mária Bartuszová prágai születésű képzőművész Vertikális hullámzás című alkotása, melyet a bársonyos forradalmat követően tüntettek el az egyik Kuzmány utcai épületről. Hasonló sorsa jutottak a szolnoki születésű de később Kassán élő és tevékenykedő Racskó Árpád, vagy a kálnói származású Gandl László művei is.

Bár Kassa egyik legismertebb és legkeresettebb képzőművészének, Jakoby Gyulának a Kežmárska úti alapiskola falára készített két mozaikját is eltűntnek nyilvánították, kiderült, hogy ez csak részben igaz, hiszen az épület hőszigetelése során az alkotásokat nem semmisítették meg, pusztán befedték polisztirollal.

„A nagyjából 4x5 méteres mozaikok szerencsére teljes egészében megmaradtak a szigetelés alatt. Bár a polisztirollapok rögzítése során valamelyest megsérültek, a kár orvosolható. A lényeg, hogy városunk egy ilyen jelentőséggel bíró képzőművészének kétkezi munkáját nem semmisítették meg. Szerencsére az iskola vezetése is pozitívan állt a kezdeményezésünkhöz, a hőszigetelést a beleegyezésükkel távolítottuk el. A napokban megkezdjük a sérült részek kijavítását, hamarosan pedig a második mozaik leleplezésére is sort kerítünk. Nagy köszönet jár ezért a városnak, a támogatóinknak és nem utolsó sorban Daniel Liškának, aki közel két éven át harcolt azért, hogy Jakoby ezen alkotásait újra a nyilvánosság elé tárhassuk. Egyébként Liškának köszönhető az a biográfiai kötet is, mely Jakoby Gyula életét is részletesen bemutatja” – közölte lapunkkal Andrea Čepiššaková kassai képzőművész.