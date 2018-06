Elfuserált épületek Galántán és Dunaszerdahelyen

Dunaszerdahely/Galánta/Annamajor | Egyebek mellett Galántán, Dunaszerdahelyen és a szenci járásbeli Annamajorban is talált ízléstelen épületeket a szaklap.

Csallóközi és mátyusföldi középületek is szerepelnek az egyik építészeti szaklap friss listáján, amelyben a rendszerváltás utáni építészet legelfuseráltabb épületeit sorolják fel.

Középületek, amelyek láttán elsírná magát az építész – ezzel a címmel jelent meg az ASB szakportál listája, amelyen 1989 után épült nyolc középület szerepel, közöttük a Dunaszerdahely központjában levő házak, a galántai adóhivatal épülete, vagy az annamajori városi hivatal. „Az 1989 után épült középületek, vagyis hivatalok, bíróságok, kórházak vagy egyéb nyilvános épületek nem a szlovák építészet remekei” – olvasható a cikkben, amelyben az osztrák középületekkel is összehasonlítják a hazaiakat. A Szakolcai Járásbíróság épülete után a Makovecz Imre által tervezett dunaszerdahelyi városközpont következik az összeállításban.

Organikus építészet, vagy neobarokk giccs?

– tette fel a kérdést a szaklap rámutatva arra, hogy Makovecz stílusa máig vitatott az építészek között. Ravasz Marián építész, a dunaszerdahelyi városi képviselő-testület tagja részben igazat ad a szerzőnek. „Van benne egyfajta szakmaiság, itt is megjelentek a vadhajtások, de a korábbi maffiaügyek emlegetésének semmi köze az építészethez. Mintha az építész tehetne arról, hogy maffiagyilkosság történt az egyik épületben” – reagált Ravasz arra, hogy a csallóközi neobarokk jelzővel is illetett épületek főként a maffiagyilkosság révén váltak ismertté.

„Makovecz stílusa nem hozható összefüggésbe a giccsel, Szlovákiában is vannak követői és a magyar nemzeti stílus helyett egy Kárpát-medencei stílusról beszélt” – folytatta Ravasz, hozzátéve, hogy Dunaszerdahelynek tulajdonképpen nem volt városközpontja, a szocializmusban lerombolták. 2017-ben emléktáblát avattak a városi hivatal épületén a Dunaszerdahely arculatát a kilencvenes években újraalkotó építésznek. Galánta az adóhivatal épületével került fel a listára. „Az épület különös, az egész Kárpát-medencén átívelő, egészen Erdélyig nyúló népi építészeti jegyeket tükröz” – olvasható az írásban. Peter Paška polgármester elmondta, hogy a felújított épület a vállalkozói barokként jellemzett időszakban épült. „Ennél rosszabbul is kinézhetne” – jegyezte meg a polgármester. A szenci járásbeli Annamajor (Miloslavov) a községi hivatal épületével került fel a listára. A szerző szerint kérdéses, mit ábrázol a középkori templom mellett álló, förtelmes, tojásra emlékeztető épület. Milan Baďanský polgármester nevetségesnek tartja az állítást. Elmondta, hogy eddig semmilyen negatív visszajelzés nem érkezetett a kilencvenes évek végén épült hivatalra, sőt, a látogatók is inkább dicsérik.

Egyebek mellett a felsővízközi (Svidník) Európai kultúra háza, egy rajecfürdői szálloda, valamint a Pozsony-Újváros városrészében álló ügyfélközpont is ráfért az utóbbi közel harminc év legcsúnyább épületeit felsorakoztató listára.