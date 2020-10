Elégedetlenek, de készülnek a tesztelésre

„A válságstáb tegnap reggeli egyeztetése alapján eddig öt tesztelési helyet jelöltünk ki. Míg Bodolló városrészben csak szombaton fogunk tesztelni, addig a város négy másik pontján mindkét nap, szombaton és vasárnap is. A lakosokat a lakhelyükhöz kötődő utcanevek szerint osztottuk el, csütörtökön minden háztartásba kézbesítjük a teszteléssel kapcsolatos szórólapokat, ezeken részletesen elmagyarázzuk a tesztelés menetétˮ– nyilatkozta lapunknak Varanai Klára, a szepsi önkormányzat hivatalvezetője. Véleménye szerint a tesztelés sikeres és problémamentes lebonyolítása érdekében minden tőlük telhetőt megtesznek. „A tesztelőhelyek egy részén szerintem minden zökkenőmentes lesz, de olyan körzetek is vannak, ahol egy nap alatt akár 1200 ember is megfordulhat. A hadsereget már tájékoztattuk a helyzetről, választ azonban még nem kaptunk. Az önkéntesek segítségét természetesen szívesen fogadjuk. Az biztos, hogy minden tesztelőhelyiségben három adminisztratív alkalmazott lesz, többségük az önkormányzati hivatal munkatársa. A helyzetre való tekintettel úgy döntött az önkormányzat, hogy napi harminc euróval jutalmazzuk meg azokat, akik bekapcsolódnak a tesztelés lebonyolításába. Ezt természetesen a város költségvetéséből fizetjükˮ – tette hozzá a hivatalvezető, aki azt is elmondta, hogy a szórólapok három, magyar, szlovák és roma nyelvűek.

Több ezer lakos

Míg Szepsiben a hétvégén megközelítőleg 8300 lakosnak kellene átesnie a tesztelésen, addig a mintegy harminc kilométerrel távolabb fekvő Kassán, az ország második legnagyobb városában több mint 200 ezer embert várnak a tesztelőhelyiségekbe. A város vezetése azonban elégedetlen a kormány utasításaival, egyebek mellett azt is nagyon zavarónak tartják, hogy újabbnál újabb feladatok hárulnak az önkormányzatokra.

„A legfrissebb információk szerint már a hajléktalanok teszteléséről, a védőfelszerelésekről, a fertőtlenítésről és az önkéntesek 100 eurós jutalmáról is nekünk kell gondoskodni. Továbbá nekünk kell gondoskodni a hadsereg ellátásáról, ha az országos központ nem tudja ellátni őket. Ez viszont a mi városunkban nem kivitelezhető. Nem lehet csak úgy egyik napról a másikra többtonnányi eszközt beszerezni a teszteléshezˮ

– közölte Jaroslav Polaček, Kassa főpolgármestere.

Polaček sajnálatát fejezte ki amiatt, hogy bár a városrészek polgármestereivel közel háromszáz tesztelési helyet jelöltek ki, a hadsereg különféle okok miatt azokból nagyon sokat visszautasított. Azt viszont még most sem tudják, hogy pontosan hány tesztelőponton lesz mintavétel, és hány csapat fogja segíteni a munkát a városban.

Királyhelmecen hat helyen

A Bodrogköz központjában, ugyanúgy, mint az ország többi településén, sok kérdés még megválaszolatlan a hétvégi, országos tesztelés lebonyolításával kapcsolatosan. Királyhelmecen legutóbb kedden ülésezett a helyi válságstáb, ahol egészségügyi szakemberek, a tűzoltóság, a belügyminisztérium képviselői és az önkormányzat vezetése, illetve munkatársai egyeztették a feladatokat. Pataky Károly, Királyhelmec polgármestere lapunknak elmondta, már szombaton a hadsereg képviselőivel együtt helyszíni szemlét tartottak, melynek eredményeként végül 6 tesztelési pontot választottak ki.

„A helyi gimnáziumban és a szakközépiskolában, a magyar és a szlovák alapiskolában, a városi könyvtár épületben, valamint a városi hivatalban lesz a tesztelés. Bár az utóbbi helyszínt a hadsereg illetékesei még nem hagyták jóvá. Ezek a helyszínek gyakorlatilag megegyeznek a különböző szavazások helyszíneivel. De a hadsereg egy ilyen helyszín megnyitását – a közigazgatásilag Királyhelmechez tartozó Fejszését – nem engedélyezte. A tesztelés személyi feltételeiről – legalábbis azokról, melyek a helyi önkormányzat kompetenciájába tartoznak – gondoskodtunk. Elegendő adminisztratív munkaerő van, a teszteléskor számíthatunk a városi rendőrség és a polgári járőrszolgálat embereire, illetve az önkéntesekre is. Az egészségügyi szakemberekről is az önkormányzatnak kell gondoskodni, ez további, nem várt feladatokat ró a munkatársainkraˮ – közölte lapunkkal Pataky.

A szavazáshoz hasonlóan

Mint kiderült, a tesztelési pontok fertőtlenítését a hadsereggel együttműködve szerették volna megoldani, ám a hadsereg jelezte, ebben nem tud segíteni. Szerencsére a városvezetés számolt ezzel az eshetőséggel, így már korábban gondoskodott speciális fertőtlenítő lámpákról és fertőtlenítőszereket is beszerzett. Az egyes helyszínekre a lakosokat ábécésorrendben várják, gyakorlatilag oda, ahol szavazni is szoktak. Az erről szóló részletes tájékoztatást a királyhelmeciek hamarosan a város web- és Facebook-oldalán találhatják meg, illetve a hangosbemondón is tájékoztatni fogják a polgárokat. Pataky Károly szerint az állami szervek teszteléssel kapcsolatos kommunikációjával egyáltalán nincsenek megelégedve.

„Rengeteg az egymásnak ellentmondó információ, a szabályok napról napra változnak, sőt, időnként az sem egyértelmű, hogy bizonyos kérdésekben kitől várhatunk érdemi válaszokat. Példaként a lakossághoz eljuttatott központi szórólapokat említeném meg. A szórólapokon szereplő információk nem egyeznek meg a legutóbb kijelölt tesztelési napokkal és időpontokkal. Üdítő kivételnek talán csak a Tőketerebesi Polgári Védelem tekinthető, melynek munkatársaitól eddig gyors és használható információkat kaptunkˮ – zárta Királyhelmec polgármestere.