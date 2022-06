Elárasztotta a víz az utcákat és az utakat

Még pénteken a kora délutáni órákban is takarították el az utakról a sártengert, amely a csütörtök délutáni felhőszakadáskor árasztotta el az érsekújvári járásbeli Jászfalu és Szemere községek utcáit, sportpályáit, illetve a családi házak kertjeit.

Szemere/Jászfalu | Még pénteken a kora délutáni órákban is takarították el az utakról a sártengert, amely a csütörtök délutáni felhőszakadáskor árasztotta el az érsekújvári járásbeli Jászfalu és Szemere községek utcáit, sportpályáit, illetve a családi házak kertjeit.

Szemerén néhány helyen a kertek drótkerítéseit is kidöntötte a víz, és megrongálódtak a vízelvezető árkok feletti, fából ácsolt kishidak. Pénteki látogatásunk során több helyen is mélyítették a családi házaik előtt a vizes árkokat a lakosok. Az egyik férfi elmondta, biztos ami biztos, még nem takarítja el a tegnap kirakott homokzsákokat. Önkéntes tűzoltókat hívtak segítségül a lakosok, hogy kiszivattyúzzák a vizet a pincéikből és az udvaraikból, néhány órára a Jászfalura vezető út is járhatatlanná vált. Érsekújvárban a Háromhidak városrész vasúti aluljáróiban árasztotta el a víz az utat, a Nyitra folyó vízszintje folyamatosan emelkedik, a Berek parkerdő mögötti területen már megteltek a vízgyűjtő kanálisok.