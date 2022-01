Eladó étterem, hotelből munkásszálló – tovább zuhant a pozsonyi turizmus

Július Buday, a pozsonyi idegenforgalmi szervezet, a Bratislava Toruist Board (BTB) szóvivője lapunknak elmondta, hogy statisztikai szempontból ketté kell bontani az évet, amely lezárással kezdődött és lezárással is ért véget, ekkor teljesen leállt az idegenforgalom. „Emiatt annak ellenére, hogy a Statisztikai Hivatal egyelőre csak októberig tette közzé a hivatalos adatokat, arra számítunk, hogy a főváros teljes látogatottsága még a kritikus, 2020-as évnél is alacsonyabb lesz” - tájékoztatott Buday. A szabadabb hónapok azonban kedveztek a kirándulóknak, június és szeptember között 42 százalékkal többen szálltak meg Pozsonyban, mint egy évvel korábban.

Hazai és külföldi – főként cseh, lengyel, osztrák, német és magyar - turistából is több volt ugyan, de az eredmény még így is 59 százalékkal elmarad a világjárvány előtti, 2019-es adatoktól. A 2020-as és a 2021-es év összesített nyári eredményei pedig 30 százalékkal alacsonyabbak, mint a 2019-es nyári mérleg, vagyis két év összeadásával sem sikerült megközelíteni a járvány előtti eredményeket. A csökkenés miatt nemcsak az idegenforgalomból élő vállalkozók bevételei apadtak el, de azoké az alkalmazottaké is, akik ebben a szektorban dolgoznak, sokan pedig elvesztették az állásukat. Mivel kevesebb volt a turista, kevesebb adóbevételhez jut a város a vendégéjszakákból. Július Buday arra is emlékeztetett, hogy a vállalkozóknak és alkalmazottaknak nyújtott adókedvezmény miatt az állam bevételei is csökkennek. Az is kérdés, hogy mi várja majd a turistákat, ha visszatérnek a városba. „Az ingatlanokat kínáló internetes oldalakon is láthatjuk, hogy sok vállalkozó, elsősorban vendéglősök igyekeznek túladni a termeiken. Pozsonyban olyan hotelt is találunk, amelyet munkásszállóvá alakítanak át” - jellemezte a helyzetet a szóvivő.

A lesújtó eredmények ellenére optimista a BTB, abban bíznak, hogy az Omicron hullám után fokozatosan visszatér az élet a régi kerékvágásba. „Legalább a nyári idényre, ami nagyon fontos a városi turizmus szempontjából” - tette hozzá Buday. A készülő kampánnyal is próbálják felhívni az utazók figyelmét Pozsony szépségeire, emellett a hazai piacon is folytatják a főváros népszerűsítését. A szóvivő szerint mindent megtesznek azért, hogy a Covid-időszak jövőre csak egy rossz emlék maradjon és sikeres időszakot zárhassanak.