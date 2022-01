Egyre gyűlnek a problémák Nagymegyeren – miért nem nyitott ki még a termálfürdő?

Már működhetne, egyelőre azonban mégsem fogad vendégeket a nagymegyeri fürdő, a helyi szállásadók, képviselők, és a lakosok is értetlenül állnak a Nagymegyeren lejátszódó események előtt. Több hónap után most úgy tűnik, fellélegezhetnek, hamarosan a Thermal Corvinus is kinyit.

Már működhetne, egyelőre azonban mégsem fogad vendégeket a nagymegyeri fürdő, a helyi szállásadók, képviselők, és a lakosok is értetlenül állnak a Nagymegyeren lejátszódó események előtt. Több hónap után most úgy tűnik, fellélegezhetnek, hamarosan a Thermal Corvinus is kinyit.

Január 19-én szerdán OP+-rezsimben megnyithattak Szlovákia fürdőhelyei. Egyebek mellett a dunaszerdahelyi Thermalpark, a párkányi Vadas termálfürdő és a naszvadi termálfürdő is tárt karokkal várja vendégeit, de az ugyancsak népszerű nagymegyeri Thermal Corvinus fürdővel más a helyzet. Egyelőre zárva tartja kapuit, amelyen ellenkező helyzetben már kopogtatnának a fürdőzni vágyók.

Sokan nem értik, hogy kedvenc üdülőhelyük vagy épp megélhetésük forrása, miért döntött a zárvatartás mellett. A hónap közepén a leginkább érintett szállásadókkal beszélgettünk arról, hogy hogyan élik meg a helyzetet.

Kilátástalan helyzetben a szállásadók

A nagymegyeri Aquasleep hotel tulajdonosa, Földes Tamás kérdésünkre elárulta, hogy tulajdonképpen ők sem tudják, miért nem nyitott ki a fürdő. „Egyenes választ nem kaptunk az illetékesektől. Se a polgármestertől, se a fürdő vezetőjétől” – mondta. Győry Károly a nagymegyeri szállásoltatók szövetségének elnöke közölte, hogy nagy a nyomás rajtuk, hiszen potenciális vendégeik folyamatosan érdeklődnek, de nem tudnak választ adni kérdéseikre. Győry szerint a problémák azonban nem most kezdődtek, már egy éve tartanak, amióta az új ügyvezető igazgató vette át az irányítást. „Két hónapjuk volt, hogy felkészítsék a fürdőt a nyitásra. Egy szeptemberi gyűlésen arról beszéltek, a cég jó helyzetben van. Már két hete tudhatták, hogy a kormány január 19-e körül engedélyezi a nyitást, de nem készültek fel rá” – mondta. Csölle Ferenc szállásadó is hasonló véleményen van: „Ami most történik a fürdővel, arra még sosem volt példa. Úgy látom, mintha a vezetőségnek nem lenne érdeke, hogy foglalkozzanak a céggel. Az érdeklődés meglenne, a vendégek foglalni szeretnének, de szállásadóként nem tudom, hogy mit mondjak nekik, mivel semmilyen információ nem érkezik az illetékesektől”.

Varga Albin nagymegyeri képviselő is megerősítette, hogy sem a polgármester, sem pedig a fürdő jelenlegi igazgatója nem kommunikál velük. „A városi cégek penzügyi jelentése alapján, amit utoljára augusztusban küldött el a polgármester, a fürdő valóban nem áll rosszul anyagilag, annak ellenére, hogy 2020-ban a képviselők által jóváhagyott 200 ezer eurós támogatást sem kapta meg a polgármestertől. A felfutás időbe telik, igaz, hogy egy fürdő főleg nyáron termel hasznot, ilyenkor pedig csak éldegél. De az ő feladatuk lenne, hogy a jelenlegi időszakot veszteségek nélkül teljesítsék. Egy vállalkozást nem működtethetünk úgy, hogy csak akkor leszek nyitva, ha megy az üzlet” – folytatta.

Földes Tamás szállásoltató hozzátette, a vezetőség egyik fő érve, hogy ilyenkor nem éri meg kinyitni, de szerinte a járványhelyzet nélkül is vannak a fürdőnek olyan időszakai, mikor nem nyereséges a nyitvatartás. „Egyszerűen nyitva vagyunk és működtetjük, mert ha elküldünk egy vendéget, akkor 50 százalékos esély van arra, hogy többet nem fog visszajönni” – hangsúlyozta. Csölle Ferenc szerint a vállalkozók és a szállásadók is szívüket lelküket beletették a fürdőbe, de most mindenki fél, hogy az eddigi munkájukat derékba törik. „A szolgáltatás fontosabb, mint a nyereség, a nyereség nem cél, hanem a szolgáltatás eredménye. Ha nem nyit ki a fürdő, akkor nem várhatunk eredményeket” – mondta.

Győry Károly hozzátette, hogy 2020-ban a megyeri fürdő az elsők között megnyitott, annak ellenére, hogy nem kapott támogatást. „Most itt állunk, és nem tudunk kihez fordulni. Jön februárban a tavaszi szünet, amikor családok érkeznének hozzánk, de semmi biztossal nem szolgálhatunk nekik. Mindenki mindenkire mutogat, mi pedig itt állunk, és várjuk a válaszokat. A józan ész ezt nem tudja megérteni” – mondta.

A Thermal Varga Hotel tulajdonosa, Varga Márta elárulta, hogy szolgálati telefonjára naponta akár 40 hívás is érkezik az ügyfelektől, akik a fürdő iránt érdeklődnek és a szállodán keresztül próbálnak információhoz jutni. „Nem egy azt mondja, hogy most voltak Lengyelországban, Magyarországon, mindenhol minden működik, csak itt nem. Fel vannak háborodva, elmennek máshová, és el se jönnek többször. Ez a legnagyobb félelmünk, hogy ha mi nem vagyunk hűségesek hozzájuk, ők se lesznek azok hozzánk” – tette hozzá.

A nagymegyeri szállásoltató elmondta, hogy közben a veszteségeikkel is szembe kell nézniük: „Az alkalmazottakat fizetni kell, az épületeink 10-15 százalékon működnek az energia szempontjából. Akiknek hiteleik vannak, azokat törleszteni kell. A fürdő vezetésének is erre kéne gondolnia, hogy nem egy vállalkozó, hanem városi cég, ha megnyitna, akkor a környező vállalkozóknak is csökkentené a mínuszát”.

A Thermal Corvinus egy volt alkalmazottja közölte, hogy a döntéstől számítva legalább három hétre van szükség ahhoz, hogy felkészítsék a fürdőt a nyitásra. „Megértem a vezetőség döntését, de február közepétől kezdődnek a tavaszi szünetek. A konkurens fürdőknél senki sem alszik. És hogy vannak technikai problémák, igen vannak, voltak és lesznek is bármelyik cégnél” – mondta. Győry Károly közölte, hogy a szállásadók készen állnak a vendégek fogadására. „De amíg a fürdő nem kommunikál velünk, addig nem tudunk mit kezdeni” – tette hozzá.

Mit szólnak mindehhez a lakosok?

Tarcsi Imre megyeri lakos elmondta, hogy a fürdő 1974-ben kezdett épülni a helyiek összefogásával. „Akkor nem kőalajat találtak, hanem termálvizet. Mindenki hozzáadott valamit, a megyeriek kötődnek hozzá, és 70-80 százalékban függenek a fürdőtől, ki milyen mértékben. Mindenki el van keseredve. Szeretnék tudni, hogy mi fog történni, de nem képesek tájékoztatni minket” – közölte, hozzátéve, hogy a lakosságnak sincs információja arról, hogy miért nem nyitott ki a termálfürdő. „Semmivel sem indokolták. Egyáltalán nem kommunikál velünk a vezetőség. Mindenkit ignorálnak, a képviselőket és a lakosokat is." – mondta a felháborodott lakos, aki szerint most azért is ki kellene nyitni a fürdőt, hogy a látogatók tudomására adják, a nagymegyeri fürdő itt van, és a jövőben is itt lesz.

Tarcsi Imre úgy véli, hogy az ügyvezető igazgató a Republika párt tüntetéseivel foglalkozik, és nem a fürdővel. „Ő egy politikai kalandor. Az én szememben törvénytelenül van a pozíciójában. A lakosok Machala úr kinevezése ellen tüntettek is, de azóta semmi sem változott” – mondta.

Fejétől bűzlik a hal?

A képviselők és a szállásoltatók is egyetértenek abban, hogy fő problémájuk a város vezetésénél kezdődnek, mivel sem a javaslataikat, sem a panaszaikat nem hallgatják meg. „Ha valaki kérdez, akkor mindjárt támadnak. A címszavaik a „holnap elküldöm, semmi közöd hozzá”. A polgármester átláthatóságot hirdetett, de sem lakosként sem pedig képviselőként nem tudunk információkhoz jutni. Ha a hivatalból ki akarok kérni valamit, akkor törvényekkel kell hivatkoznom a kérésre. Aztán az ügyészséghez fordulok, hogy nem adták ki, mikorra megszerzem, már nem aktuális a kérdés” – mondta a képviselő.

„A polgármester mindig azt mondja, hogy a legjobb tudásom szerint cselekedtem. Csak, ha ez a tudásszintje, akkor mit várunk tőle?” – tette hozzá a képviselő.

Hamarosan kinyit a fürdő

Holényi Gergő polgármester január 26-án az önkormányzati gyűlésen arról beszélt, hogy a fürdőt február 10-én megnyitják. Ennek hivatalos megjelentetését január 28-ra péntekre ígérték. Ennek ellenére a polgármester a helyi tévének úgy nyilatkozott, hogy a fürdő csak február végén, március elején nyitna ki. Lapunk kérdésére azonban a Thermal Corvinus ügyvezetője, Lukáš Machala megerősítette, hogy a fürdő 2022.02.10-én nyitja meg kapuit. „A kapacitás 25 százalékával működhetünk, ami körülbelül 500 látogatót jelent naponta” – tette hozzá.

Holényi a plénumot megelőzően egy a köszönőlevelet adott át a szállásoltatóknak, amiben részletezte, hogy mire költötte a város az általuk befizetett illetéket. „Ezt a pénzt, például járdákra, közvilágításra, térfigyelő kamerákra és hasonlókra költöttük. Ezért küldtem nekik egy levelet, amiben összefoglalva megköszöntem, hogy a törvényből adódó kötelességüket teljesítve segítik a várost” – mondta.

Győry Károly szállásadó a plénum után kérdésünkre elárulta, hogy ő is kapott egy ilyen köszönőlevelet, de szerinte a feltüntetett összeget a turizmusra kellett volna visszafordítani.

Varga Albin képviselő közölte, hogy a képviselők több, a köszönőlevélben említett befektetésre hagytak jóvá összegeket a tartalékalapból. „A lakosok utólagosan vannak informálva, az adatok nem valósak, az összegek nem pontosak, a városháza elhatárolódott tőle, az alkalmazottak nem adták hozzá a nevüket. Én az összegeket leellenőriztem és a hivatalban azt mondták, hogy nekik ehhez semmi közük” – tette hozzá.