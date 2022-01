Érvénytelen igazgatócserék Nagymegyeren

Kimondta a Dunaszerdahelyi Járásbíróság, hogy nem a törvényekkel összhangban nevezte ki a polgármester a nagymegyeri városi vállalatok vezetőit. Holényi Gergő azonban továbbra is kitart a véleménye mellett, fellebbez a döntést ellen.

Nagymegyer | Kimondta a Dunaszerdahelyi Járásbíróság, hogy nem a törvényekkel összhangban nevezte ki a polgármester a nagymegyeri városi vállalatok vezetőit. Holényi Gergő azonban továbbra is kitart a véleménye mellett, fellebbez a döntést ellen.

Az elmúlt években több változás is történt három városi cég, a közterület-fenntartó vállalat, a lakáskezelő vállalat és a termálfürdőt üzemeltető Termál kft. élén. Az igazgatócserékben az volt a közös, hogy Holényi Gergő polgármester az előzetes megegyezés ellenére a képviselő-testület jóváhagyása nélkül nevezte ki az igazgatókat a cégek élére. A fürdő esetében kétszer is megtette ezt. Az eljárás miatt bírósághoz fordultak a vállalatok felügyelőtanácsainak tagjai, ugyanis helytelenítették a döntést, amely alapján a polgármester egyszemélyes közgyűlésként kinevezte az igazgatókat. A képviselő-testület legutóbbi ülésén Sziszák József képviselő kérdezett rá a jogtalan kinevezésekkel kapcsolatos ügyekre. A polgármester közölte, hogy a hónap elején, valamint a héten is volt tárgyalás.

Mivel az ügyekben hasonló döntés született, amely elmarasztalta az eddig gyakorlatot, fellebbezni készülnek. „A bíróság egyértelműen kimondta azt, hogy a felperes javára dönt azzal az indoklással, hogy a 2020-ban lefolytatott tárgyalás eredményére hivatkozva szüntetné meg a polgármester kinevezését mind a négy esetben. Fellebbeztünk a döntés ellen, ugyanis mivel kereskedelmi kft-kről van szó, ezért a kereskedelmi törvény alapján kellene eljárnia a bíróságnak” – fejtette ki a polgármester hozzátéve, hogy a felperesek a községekről szóló törvényre hivatkozva adták be a bírósági beadványt. Szerinte az első bírósági döntést vették alapul a bírák, amelyen a védelem nem képviseltette magát – mivel az egyik ügyvezető nem tájékoztatta a másikat –, így a felperes javára döntött a bíró. Holényi meggyőződése, hogy a fellebbezés után újra a dunaszerdahelyi bíróság tárgyalja majd az ügyeket.

Varga Albin képviselő, az egyik felperes szerint azonban mivel önkormányzatról van szó, ezért a községekről szóló törvény a mérvadó. „Ha a polgármester egyeztetett volna a képviselőkkel nemcsak ebben a témában, hanem más ügyekben is, akkor nem ilyen lenne a helyzet” – jegyezte meg Varga utalva az önkormányzat egyéb vitás ügyeire. A képviselő elmondta, hogy az évek óta tartó, és valószínűleg még évekig elhúzódó keresetek a későbbiekben is gondokat okozhatnak, ugyanis további perek sorozatát indíthatja el, ha bebizonyosodik, hogy jogtalanul kinevezett igazgatók döntöttek az alkalmazottakról. A képviselők azt is megjegyezték, hogy ha az ügyek végére érnek, nevesíteni kell majd a felelőst.